Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется на открытие армяно-турецкой границы. Он заявил, что в этом направлении ведутся прямые переговоры. Об этом пишет газета Hürriyet.

Как передает издание, во время последнего брифинга 21 августа Пашинян выразил уверенность в возобновлении сообщения с соседним государством. Премьер-министр уточнил, что Армения уже ведет прямые переговоры с Турцией, куда в июне прилетал с визитом. Правда, сроков он не назвал.

При этом Пашинян добавил, что «границы Армении могут быть открыты не только через Турцию, но и с разных направлений».

Когда именно может быть открыта турецко-армянская граница, RTVI пояснил специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев.

«Технически границу можно разблокировать хоть завтра — КПП отремонтирован с армянской стороны, с турецкой тоже не вижу проблем. Там проезжали грузовики с гуманитарной помощью, когда в Турции было землетрясение», — рассказал RTVI Кривошеев.

Но при этом «открыть границу в рабочем режиме — даже для иностранных граждан — до сих пор не хотят», признал эксперт.

По его словам, в желании открыть границу «нет ничего нового», но даже если в последнее время по этому вопросу «в воздухе стало чуть больше оптимизма», впечатление может быть обманчиво.

«Стратегическая позиция Турции пока не изменилась: любые шаги в отношении Армении — после подписания мирного договора с Азербайджаном. А до этого еще очень далеко», — заключил Кирилл Кривошеев.

Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года. Тогда Анкара прервала дипломатические отношения с Ереваном в знак поддержки Азербайджана во время первой войны за Нагорный Карабах.

В 2023 году граница была временно открыта впервые за 30 лет: Армения одной из первых направила гуманитарную помощь Турции после разрушительного землетрясения.

Также для обычного пересечения закрыта сухопутная граница Армении и Азербайджана — из-за карабахской проблемы, которая движется к урегулированию. Недавно лидеры двух стран Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились в Вашингтоне разблокировать маршрут, который в Баку называют Зангезурским коридором, а в Ереване — перекрестком мира. В итоге он перейдет под управление Соединенных Штатов на 99 лет и будет называться именем Трампа — Trump Road for Peace and Prosperity.

У Армении открыты сухопутные границы с Грузией и Ираном. Общей сухопутной границы с Россией у республики нет.