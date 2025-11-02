Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью МВД пресекли работу одного из крупнейших русскоязычных телеграм-ботов по распространению персональных данных россиян, его предполагаемый создатель задержан. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Речь идет о сервисе Userbox, уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Как сообщила Волк, телеграм-бот обрабатывал большие массивы данных, которые были собраны в результате утечек из различных источников. В них содержалась информация об адресах проживания, местах работы, доходах, банковских счетах и автотранспорте россиян, пользователи получали эти сведения по поисковым запросам.

Небольшая стоимость подписки на сервис создавала угрозу передачи этих данных «неограниченному кругу лиц», отметила Волк. По данным МВД, бот активно использовали мошенники для дистанционного хищения средств. Ежемесячная прибыль от работы ресурса составляла от 13 до 16 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 и 6 ст. 272.1 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). В Санкт-Петербурге задержали предполагаемого создателя и владельца телеграм-бота. ТАСС пишет, что это Игорь Морозкин. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители также изъяли телефоны, компьютеры, базы данных и серверное оборудование ресурса в одном из дата-центров. В них содержится переписка, подтверждающая незаконную деятельность Userbox, заявили в МВД.

«Функционирование информационно-поискового бота полностью прекращено», — говорится в сообщении Волк.

Полиция продолжает устанавливать «иных крупных участников российского теневого рынка персональных данных».

31 октября о задержании Морозкина сообщил РБК со ссылкой на источники. Собеседники издания отметили, что по аналогичным статьям ранее арестовывали владельцев идентичных ботов — Solaris Inform и TeleSINT.

По данным Mash, над Userbox работала небольшая команда — несколько специалистов поддержки, сотрудник, занимавшийся поиском сведений, сам Морозкин и его бизнес-партер из Беларуси. Основатель сервиса по «пробиву» личных данных отвечал за развитие всей инфраструктуры, а его компаньон — за маркетинг, рекламу, аналитику и статистику.

Mash утверждает, что бот приносил миллионную прибыль на подписках, которые ежедневно покупали от 5 до 15 тыс. человек. Как пишет телеграм-канал, за последние три года ресурсом воспользовались 3 млн уникальных пользователей.

В феврале 2025 года прекратил работу телеграм-канал по поиску персональных данных «Глаз Бога». Его создатель Евгений Антипов объяснял это необходимостью привести функционал сервиса в соответствие с законодательством. После этого в интернете появилось множество аналогичных ресурсов, в том числе Userbox.