Утонувшего в подмосковном яхт-клубе бизнесмена Виктора Аверина, которого считают одним из основателей Солнцевской ОПГ, похоронили на Пыхтинском кладбище в Новой Москве. Попрощаться с ним пришли певец Григорий Лепс, олимпийский чемпион по борьбе и сенатор Александр Карелин, а также освобожденный из колонии по состоянию здоровья криминальный авторитет Шакро Молодой.

Телеграм-канал «112» пишет, что на похороны Аверина пришли представители «элиты предпринимательства, политики и шоу-бизнеса», а также «мира капитала, многих из которых связывают с тёмными и лихими 90-ми».

Отпевание состоялось в соборе святого Игоря Черниговского в подмосковном Переделкино. СМИ отмечают, что на прощании с Авериным присутствовал 70-летний Захарий Калашов — криминальный авторитет по прозвищу Шакро Молодой, который в 1971 году был коронован в колонии как «вор в законе». В 2018 году его приговорили к почти 10 годам лишения свободы за вымогательство, но весной 2024 года условно-досрочно освободили в связи с плохим состоянием здоровья.

Виктор Аверин утонул вечером 20 декабря при опрокидывании лодки в яхт-клубе «Адмирал» на Клязьминском водохранилище. Вместе с ним на борту находились еще четверо мужчин и одна женщина, всем им удалось спастись: они сначала вылезли из воды на корпус перевернувшегося судна, а потом добрались до берега на аэросанях. Одного из них госпитализировали с ушибами головы.

О гибели человека с лодки стало известно сразу же, водолазы приступили к поискам его тела. Информацию о том, что это Аверин, на следующий день подтвердила его вдова. «Она тяжело переживает произошедшее», — писал телеграм-канал Mash.

Виктора Аверина (Аверу-старшего) считают одним из основателей организованной преступной группировки (ОПГ) «Солнцевские» — одной из самых крупных и влиятельных в 1990-е годы. В ее состав он входил вместе с братом Александром (Аверой-младшим), который умер в 2017 году из-за проблем с печенью и похоронен на кладбище в Переделкино.

После распада ОПГ Аверин и второй основатель «Солнцевских» Сергей Михайлов (Михась) стали предпринимателями. В какой-то период Аверин, с детства занимавшийся греко-римской борьбой, являлся вице-президентом Федерации спортивной борьбы России и президентом Федерации спортивной борьбы инвалидов по слуху России.

Бизнесмен построил в подмосковном Звенигороде поместье, конный завод и голубятню, где разводил голубей элитных пород, в том числе спортивных. Вместе с Михайловым он основал благотворительный фонд, на средства которого ежегодно проводилась церемония чествования вдов Героев России. Кроме того, предприниматели профинансировали строительство нескольких православных храмов в Московской области.