Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила политических оппонентов в использовании темы палестинского кризиса во внутриполитической борьбе, пишет La Repubblica. На членов итальянского правительства был подан иск в Международный уголовный суд (МУС) за «возможное соучастие» в геноциде палестинцев в секторе Газа.

Мелони сообщила, что иск был подан в отношении нее, главы Минобороны Гуидо Крозетто, главы МИД, вице-премьера Антонио Таяни, а также гендиректора холдинга Leonardo Роберто Чинголани.

«Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения», — цитирует главу кабмина газета.

19 сентября обозреватель газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Марчелли написал, что «любой, кто поставляет оружие для совершения тяжкого преступления, полностью осознавая, что оно будет использовано с этой целью, несет ответственность за соучастие в этом преступлении».

По словам Мелони, Италия не санкционировала новые поставки оружия в Израиль после 7 октября 2023 года. Она добавила, что ее страна входит в число европейских государств, «которые заняли самую строгую позицию».

Обвинения в причастности к геноциду отверг и Чинголани, он назвал их сфабрикованными.

За последнюю неделю более 500 тыс. человек вышли на пропалестинские протесты в Италии. Акция переросла в столкновения с полицией, в результате чего есть задержанные. Протесты начались после того, как власти Израиля заблокировали в Средиземном море более 40 судов международной «флотилии стойкости» с гуманитарной помощью для сектора Газа и задержали свыше 450 активистов, в числе которых были десятки итальянцев.

По данным AP, Италия и Испания отправляли свои корабли для сопровождения флотилии на случай, если активистам понадобится помощь, однако призывали их повернуть назад и не вступать в конфронтацию с Израилем.

Израильские власти считают, что «флотилия стойкости» связана с радикальным палестинским движением ХАМАС и ставила своей целью провокацию, а не доставку гуманитарной помощи в Газу.

Премьер-министр Италии незадолго до перехвата «флотилии» призвала активистов остановиться и согласиться на доставку гуманитарной помощи в Газу альтернативными безопасными путями. Мелони говорила, что попытка флотилии прорвать израильскую морскую блокаду Газы может стать предлогом для нарушения «хрупкого равновесия», привнесенного мирным планом президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку.