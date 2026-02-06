Утром в пятницу, 6 февраля, было совершено покушение на первого заместителя начальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Нападение произошло около 7 утра на лестничной площадке 24-го этажа, когда офицер выходил из своей квартиры. Алексеев оказал активное сопротивление и попытался обезоружить киллера. В ходе борьбы генерал получил три ранения, в том числе в спину. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии — одна из пуль задела жизненно важные органы. По предварительным данным, операция прошла успешно, но генерал пока находится в коме. Что пишут о покушении военкоры и военные блогеры — в материале RTVI.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев:

Операция прошла успешно. Пока Владимир Степанович в коме. Но надежда есть.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц:

«…для хохла Алексеев — знаковый противник. Он их унизил еще в 2022 году, когда вместе с Зориным склонил к сдаче двухтысячный гарнизон «Азовстали». И это лишь один из значимых эпизодов в богатом послужном списке Степаныча на СВО. Но роль незалежной в руках англичанки — максимальное ослабление России, чтобы к вполне вероятному прямому столкновению с Европой мы подошли порядком обескровленные. И покушение на боевого генерала — это в том числе один из вражеских инструментов на этом пути».

Телеграм-канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука:

«О важности «Степаныча» можно говорить много: да и на других каналах про это многое написано. Ключевое, что его (да еще буквально пару-тройку руководителей высшего звена в ГУ ГШ) отличает от «серой массы», — это творческий подход и нелюбовь к излишней бюрократии. Потому что когда задачи выполняются оловянно-деревянным способом, результат предсказуемый».

Военный блогер Юрий Подоляка:

«Настоящие патриоты России из нашего генералитета не нажили состояний (да и не могли этого сделать) и не построили себе вилл с вооруженной до зубов охраной. Они просто служили и служат Родине. И потому шансов выследить именно их у противника больше. Что, видимо и случилось с Владимиром Степановичем».

Военный волонтер Алексей Живов:

«Никто не пишет, где была охрана высокопоставленного офицера ГУ ГШ, как вообще могло случится, что рандомный доставщик еды смог подойти к одному из ключевых офицеров нашей армии».

Военкор Юрий Котенок:

«Вопрос важный, если не основной — почему заместитель Главного управления (ГРУ) ВС РФ, Герой России, генерал, входящий в пятерку руководства Минобороны, не обеспечен должной охраной? Такой, которая позволит создать контур безопасности. Почему вообще этот вопрос возникает через четыре года Спецоперации на Украине?

Наконец, почему мы не трогаем военное руководство противника? Не можем или не пытаемся? Или же все-таки существует мораторий на подобные операции, что предполагалось ранее? Если так, то такой запрет, чтобы что? Мы собираемся побеждать, правда? Мы же не имитируем боевые действия, учитывая число погибших и пострадавших?

Ликвидация военно-политического и, прежде всего, военного руководства противника — особый, специальный вид боевых действий. Он рассчитан на ослабление управления Вооруженными силами супостата, потерю управления, коллапс и в итоге поражение супостата.

Этому виду боевых действий обучают на закрытых факультетах высших военно-учебных заведений и в закрытых силовых вузах. На практике его изучают в реальных условиях. На это заточены военнослужащие частей и соединений СпН. На практике ликвидацию могут передать на аутсорсинг, отправив заказ в другие структуры, ведомства, частные конторы.

К чему это я? К тому что противник поднаторел в покушениях на наших генералов, журналистов и общественников, в отличие от нас. А мы словно застыли, оцепенели? Укусила муха цеце кого-то наверху, что ли?

Повторю, это война. Линия фронта уже проходит в наших городах, домах, подъездах. Нам брошен вызов, а мы до сих пор делаем вид, что игнорируем этот вызов, не реагируя адекватно».