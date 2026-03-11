В Госдуме назвали возможные реакции России на удар ракетами Storm Shadow по Брянску. Член комитета по обороне Андрей Колесник считает, что Москве пора наносить превентивные удары, в том числе «по центрам принятия решений». Лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что «давным-давно надо уничтожить» украинского президента Владимира Зеленского.

«Это сделал подлец Зеленский с помощью британских спецслужб сразу же после телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. Они говорили, в том числе, о возможном урегулировании конфликта с мерзавцем Зеленским. Не о чем говорить! Убиты люди, много раненых, в Брянске объявлен траур», — подчеркнул глава эсеров в комментарии RTVI.

Он отметил, что удар был нанесен по мирным жителям. От имени фракции и партии он выразил соболезнования погибшим и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

«Мы не можем ударить по Лондону, к сожалению, потому что это будет Третья мировая война. Но уничтожить подлеца Зеленского давным-давно надо. С этим мерзавцем не о чем договариваться. Ему не нужен мир, ему не нужны переговоры, ему нужна война», — продолжил Миронов.

Как рассуждает депутат, «только ради войны он наживается, нюхает свой чертов кокаин».

«И вообще, вот этого мерзавца давным-давно уже надо уничтожить. Как я говорил, переведя специальную военную операцию в ранг контртеррористической операции», — заключил Сергей Миронов.

Депутат Андрей Колесник в разговоре с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что Россия непременно ответит на атаку по Брянску, решение об этом остается за высшим руководством.

«Мне кажется, что лучшим вариантом могут стать удары по центрам принятия решений противника или полное разрушение налаженных цепочек поставок вооружения», — сказал член оборонного комитета.

Он также полагает, что Москве пора переходить от ответной реакции к превентивным действиям.

«Хватит российской стороне отвечать, нам пора задавать вопросы и наносить превентивные удары. Конечно, российское руководство пытается всеми доступными способами действовать в соответствии с правилами ведения войны, вести себя корректно. Однако в Киеве этого не ценят», — подытожил Колесник.

В беседе с aif.ru он заявил, что не сомневается в неотвратимости возмездия. Депутат рассудил, что вооружение для ответа будет выбрано российскими военными в зависимости от типа цели и исходя из расчета эффективности.

«У России достаточный арсенал, и, как у нас принято говорить, будет применено именно то оружие, которое окажется наиболее эффективным», — сказал он.

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет расценил удар по Брянску как «спланированную провокацию, чтобы сорвать переговоры по мирному урегулированию». В комментарии РИА Новости он выразил убеждение, что украинские власти и командование действовали «по согласованию и в координации с западными спецслужбами».

«Киевский режим не собирается договариваться, мирный процесс ему не нужен. <…> От киевского режима исходит террористическая угроза», — заключил депутат, отметив, что ВСУ целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал ВСУ «армией-побратимом отрядов гитлеровского СС».

«Атака по Брянску была заранее спланирована с учетом максимального нанесения ущерба и убийства гражданского населения. Удар по Брянску — военное преступление», — заявил он РИА Новости.

Брянск подвергся удару семи ракет Storm Shadow вечером 10 марта. В результате шесть человек погибли, 42 пострадали, 29 из них были госпитализированы, в том числе несовершеннолетний. Девять пациентов, чье состояние врачи оценили как тяжелое и крайне тяжелое, решено транспортировать в федеральные медицинские центры. 11 марта объявлено в Брянской области днем траура.

В Кремле на вопрос о возможных ответных действиях России сказали, что специальная военная операция и проводится для того, «чтобы подобные варварские действия киевского режима не продолжались».