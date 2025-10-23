Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил, что в октябре 2026 года будет баллотироваться на четвертый срок. Свое решение продлить правление политик обнародовал в ходе выступления в столице Индонезии Джакарте.

«Мне скоро исполнится 80, но вы можете быть уверены, что у меня столько же энергии, сколько и в 30 лет. И я собираюсь баллотироваться на четвертый срок в Бразилии», — объявил Лула да Силва, который родился 27 октября 1945 года.

Если ему удастся одержать победу, то к истечению четвертого президентского срока главе государства исполнится 85 лет — и он станет единственным демократически избранным президентом Бразилии, который провёл у власти 16 лет.

Guardian отмечает, что некоторые бразильские избиратели усомнились в целесообразности четвертого срока своего лидера после того, как в США провалилась предвыборная кампания 81-летнего Джо Байдена. Однако биограф и друг президента Бразилии Фернандо Морайс утверждает, что Лула да Силва находится в отличной форме и сохраняет остроту ума, а также не выкурил ни одной сигареты с тех пор, как почти 15 лет назад сумел победить рак горла.

«Он не Джо Байден… Я никогда не видел, чтобы у него были провалы в памяти — ни на публике, ни наедине, когда мы общаемся только вдвоем… Он обладает поразительной физической энергией, не говоря уже об энергии его души. Он один из тех людей, которым почти не нужен сон. Четыре-пять часов, и он в порядке», — заверил Морайс.

При этом в 2024 году Лула да Силва случайно упал, находясь у себя дома, и получил черепно-мозговую травму, лечение которой потребовало провести трепанацию черепа. Из-за пребывания в больнице и реабилитации он вынужден был передать бразды правления страной вице-президенту Жералду Алкмину.

Впервые Лула да Силва попытался стать президентом Бразилии в 1989 году, но неудачно — и смог прийти к власти только в 2002-м, став первым главой государства, вышедшим из рабочего класса.

Guardian считает, что у «ветерана бразильских левых сил» есть все шансы на четвертый срок, особенно после того, как правые силы потеряли своего главного лидера — экс-президента страны Жаира Болсонару: он был приговорен к 27 годам тюрьмы за попытку устроить военный переворот с целью захвата власти. Потенциальные преемники вступили в борьбу за его место во главе правых, но опросы показывают, что Лула да Силва способен опередить их всех.

Администрация президента США Дональда Трампа пыталась помочь Болсонару избежать тюрьмы, введя против Бразилии 50-процентные торговые пошлины и наложив санкции на ее чиновников, но тем самым сыграла на руку главе государства — его рейтинги по опросам, наоборот, выросли. Недавно Трамп заявил, что бразильский лидер всегда «казался ему очень приятным человеком». Предполагается, что в предстоящие выходные он и Лула да Силва встретятся в Малайзии.

Бразильский политолог Селсу Роша де Баррос усомнился в том, что Лула да Силва с легкостью выиграет президентские выборы. Он назвал главным конкурентом действующего главы государства губернатора Сан-Паулу и бывшего министра в правительстве Болсонару — Тарсисио де Фрейтаса, который, вероятно, получит «полную поддержку политической и экономической элиты».