Россию ждет переход к зимней погоде, ожидается похолодание на всей территории страны, включая южные регионы. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости.

По словам синоптика, если анализировать по абсолютным значениям, то сегодня уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно.

«Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16-18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме», — подчеркнул Вильфанд.

При этом научный руководитель Гидрометцентра отметил, что единственным российским регионом, где до сих пор было +15-18 градусов является Приморский край. Но и там температура понизится в ближайшие дни.

Вильфанд пояснил, что сейчас наступает предзимье.

«Традиционно, с середины октября до 15-20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», — добавил он.

Накануне главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RTVI, что в Москве и области на этой неделе будет прохладно, особенно по ночам, также ожидаются дожди разной интенсивности.

«Единственный день, когда погода, может быть, будет чуть более светлой, приветливой, — это четверг. В этот день существенных осадков не ожидается, в облаках будут появляться прояснения», — отметила она.

Отвечая на вопрос, когда в столичный регион придет метеорологическая зима, Позднякова сказала, что, вероятно, это произойдет в конце первой или начале второй декады ноября.