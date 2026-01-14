Президент США Дональд Трамп стремится избавиться от влияния России, Китая и Ирана на Кубу и лишить страну статуса «социалистического проекта». Такое мнение выразил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Он назвал Кубу целью «номер один» для Трампа на 2026 год. По словам эксперта, глава Белого дома хочет закрыть этот вопрос как можно скорее.

Причина такого стремления американского президента заключается в расположении острова и его значении для безопасности США, считает Дубравский. Он подчеркнул, что Россия с каждым годом играет все меньшую роль в экономике страны, где свое влияние наращивает Китай.

«Например, если вы поедете в Варадеро, один из популярных курортов страны, то увидите нефтяные вышки и заводы с китайской символикой. Китайский капитал заметен везде — в энергетике, транспорте, промышленности и сельском хозяйстве», — рассказал политолог.

Ранее Трамп обвинил Кубу в вымогательстве денег у венесуэльских властей и заработке за счет предоставления «услуг безопасности». По его словам, страна долгое время жила за счет огромных объемов нефти и средств, которые поступали из Венесуэлы.

«Взамен Куба предоставляла “услуги безопасности” для последних двух венесуэльских диктаторов, но больше этого не будет! Большая часть этих кубинцев мертва в результате состоявшейся на прошлой неделе атаки США, и Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей», — писал американский президент в Truth Social.

Трамп заявил, что Гавана не будет получать ни нефти, ни денег от Венесуэлы, которая теперь находится под защитой США и их «самых мощных вооруженных сил в мире». Он также призвал правительство страны заключить сделку с Вашингтоном, пока не стало «слишком поздно».

Глава кубинского МИД Бруно Родригес отверг обвинения Трампа. По его словам, Гавана никогда не зарабатывала на охранных услугах для лидеров Венесуэлы. Он также заявил, что Куба вправе импортировать сырье с тех рынков, которые готовы вести торговые отношения без американского вмешательства.

«Право и справедливость на стороне Кубы. США ведут себя как криминальный и неконтролируемый гегемон, который угрожает миру и безопасности не только Кубы и этого полушария, но и всего мира», — заявил Родригес.

Позднее кубинская газета Granma сообщила, что 16 января пройдут похороны 32 граждан страны, которые входили в личную охрану президента Венесуэлы Николаса Мадуро и были убиты в ходе военной операции США по его захвату.

По данным Miami Herald, кубинцы охраняли лидеров Венесуэлы с 2002 года: после попытки свергнуть Уго Чавеса с президентского поста Фидель Кастро направил в страну своих военных и разведчиков, которые стали телохранителями главы государства.