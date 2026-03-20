Главный секрет долголетия жителей Кавказа кроется в ежедневном физическом труде и умеренности в питании, заявил KP.RU завкафедрой факультетской терапии медицинской академии Кабардино-Балкарского медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Мурат Уметов.

По словам эксперта, главный фактор, обеспечивающий кавказским долгожителям крепкое здоровье, кроется в их повседневной активности. Профессор подчеркивает, что организм человека эволюционно приспособлен к преодолению физических трудностей, и современный малоподвижный образ жизни идет вразрез с природой.

«Для здоровья полезен ежедневный физический труд. Организм человека рассчитан на преодоление трудностей», — отметил Уметов.

Особое значение в традиционном укладе горцев, по словам врача, имела верховая езда — вид активности, который задействует множество групп мышц, тренирует вестибулярный аппарат и развивает координацию. Тем, кто сегодня не имеет возможности заниматься конным спортом, Уметов рекомендует регулярные кардионагрузки в сочетании с силовыми тренировками.

Важно, чтобы физическая активность была не эпизодической, а составляла естественную часть повседневной жизни, подчеркнул профессор.

Еще один важнейший принцип кавказского долголетия, который выделяет Уметов, — умеренность в питании. Предки никогда не переедали, вставая из-за стола с легким чувством голода, напомнил он. Этот подход кардинально отличается от современных пищевых привычек, когда переедание стало нормой и негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и обмене веществ в целом.

Не менее значимым фактором сохранения здоровья Уметов называет следование естественным биоритмам. Традиционный уклад жизни горцев был подчинен движению солнца: с его заходом завершались все дела и наступало время сна, а с первыми лучами начинался новый день. Такой режим, по словам профессора, позволяет организму полноценно восстанавливаться и поддерживать гормональный баланс в оптимальном состоянии.

Особое внимание профессор уделил психологической составляющей долголетия. В культуре народов Кавказа испокон веков существовали традиции уважения к старшим, заботливого отношения к близким и соседям, взаимопомощи. Эти социальные практики, пояснил Уметов, выполняют важнейшую функцию: они помогают избегать хронического стресса, который в современном мире становится одной из главных причин преждевременного старения и развития множества заболеваний.

«Уважение к старшим и заботливое отношение к окружающим помогали избегать лишнего стресса и сохранять психологическое равновесие», — подчеркивает профессор.

Он заверил, что эмоциональное благополучие и чувство принадлежности к сообществу играют не меньшую роль в сохранении здоровья, чем физическая активность или правильное питание.

В 2026 году в России, как стало известно из документов Минздрава, появятся врачи по здоровому долголетию. Старейшая жительница страны скончалась в начале 2025 года, не дожив несколько дней до 115-летия.