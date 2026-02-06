Несмотря на долгий срок службы Toyota Camry с внутризаводским обозначением XV40 (2006-2011) владельцы этой модели с большим пробегом нередко жалуются на недостатки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на отзывы на портале Auto.ru. Среди наиболее распространенных проблем названы поломка подшипника коробки передач, жесткая подвеска и электронные системы стабилизации.

«Лента.ру» обнаружила отзыв пользователя под ником «Управляющий». Он пожаловался на серьезный ремонт автоматической коробки передач (АКПП) после того, как проехал в общей сложности 226 тыс. километров. «Слабым звеном» АКПП он назвал подшипник.

«Проблема не в самой АКПП, она очень даже неплохая, беда в том, что товарищи поставили на двигатель 3,5 (литра) практически такую же, если не ту же самую коробку, которая на 2,4 (литра) стоит», — цитирует его «Лента.ру».

По словам автомобилиста, из-за этого машина постоянно перегревалась. После того, как он установил радиатор с охлаждением и поменял масло, проблема исчезла. Кроме того, с учетом большого пробега мужчина менял амортизаторы и ступичные подшипники. Автор отзыва рассказал и об усталости в спине после долгих поездок.

На физический дискомфорт указывают и другие комментаторы. Например, пользователь Сергей рассказал, что быстро устает из-за жесткой подвески, которая вызывает «козление» (отскок от поверхности). Рулевое управление он назвал недостаточно информативным и пожаловался, что оно заставляет постоянно подруливать на трассе.

Другие пользователи площадки рассказали, что салон машины скрипит, особенно зимой. Они отмечают, что дизайн машины внутри нуждается в доработке, в частности — аквапринт, магнитола и проклейка антискрипом всех стыков пластиковых панелей.

Автовладелец Александр призвал «не возлагать надежды» на электронные системы курсовой стабилизации и устойчивости. «Вас может здорово кидануть, несмотря на все системы», — пишет он.

Жалоб на обслуживание или доступность автозапчастей при этом «Лента.ру» не обнаружила. Кроме того, большинство владельцев Toyota Camry XV40 (2006-2011) считают надежным двигатель объемом 2,4 литра в паре с «автоматом». Однако в отзывах его описывают как «не всегда достаточно динамичный» с замедлением коробки передач при резком ускорении.

В октябре 2025 года АвтоВАЗ временно ограничил продажу автомобилей Lada Largus на фоне жалоб о проблемах с вращением руля. Телеграм-каналы тогда писали о массовых жалобах на «затягивание руля». В некоторых случаях блокировка руля машины приводила к ДТП.

10 ноября концерн заявил о возобновлении продаж машин этой серии. В пресс-службе сообщили, что специалисты выявили недостаток и нашли способ его решения.