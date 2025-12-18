Президент США Дональд Трамп свое обращением к согражданам посвятил критике предыдущей администрации страны и достижениям своей команды. Вопреки ожиданиям, американский лидер не объявил о начале военных действий в Венесуэле. Подробнее о чем говорил Трамп — в материале RTVI.

Критика предыдущих властей

Во время короткого обращения Трамп заявил, что унаследовал Соединенные Штаты в худшем положении в истории и работает над тем, чтобы исправить ситуацию.

«Когда я вступил в должность, инфляция была самой высокой за последние 48 лет, а некоторые скажут, что и за всю историю нашей страны», — сказал он.

По словам Трампа, демократы вызвали хаос и ужасную ситуацию по всему миру.

«Но теперь у вас есть президент, который борется за законопослушных, трудолюбивых людей нашей страны», — подчеркнул он.

Трамп пообещал в течение года открыть 1,6 тыс. новых электростанций, что является рекордом.

«И я бы сказал, что этот рекорд практически никто не побьет, или по крайней мере сделает это не в ближайшее время. Цены на электроэнергию и все остальное резко упадут», — сказал он.

Президент также отметил, что цены на бензин уже упали ниже $2,5 доллара за галлон (3,79 л), а в некоторых штатах до $1,99.

Отток мигрантов

Трамп отметил, что до прихода его к власти в США въехали 25 млн нелегальных мигрантов, многие из которых были выходцами из тюрем и исправительных учреждений, психиатрических клиник и лечебниц для душевнобольных.

По его словам, среди въехавших были наркоторговцы, члены банд и 11 888 убийц, более 50% из которых убили более одного человека.

«Именно этому администрация [экс-президента США Джо] Байдена позволила случиться в нашей стране. И это никогда не должно повториться», — сказал Трамп.

Также американский лидер отметил, что впервые за 50 лет США наблюдают отток мигрантов, благодаря усилиям его администрации.

По словам Трампа, в США на 94% снизился наркотрафик по морским маршрутам.

Выплаты военным

Президент США заявил, что Белый дом намерен до 25 декабря единоразово выплатить более чем 1,45 млн американских военных по $1776.

«В честь основания нашей страны в 1776 году мы направим каждому военному $1776», — сказал американский лидер. По его словам, банковские чеки уже отправлены.

По словам Трампа, Вашингтон получил существенные дополнительные доходы после введения пошлин в отношении продукции из других государств. Также президент заострил внимание на достигнутых, по его словам, действующей вашингтонской администрацией успехах в экономической сфере.