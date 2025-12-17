Американский журналист Такер Карлсон в эфире своего подкаста заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время своего запланированного на 5:00 мск обращения к нации. По словам Карлсона, эту информацию ему сообщил один из конгрессменов, которого накануне проинформировали о «неминуемой войне».

Прогноз Карлсона прозвучал на фоне резкой эскалации американской риторики и военной активности в Карибском регионе. Утром 17 ноября стало известно, что Трамп официально объявил правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией и ввел полную морскую блокаду против санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной.

Президент США обвинил «нелегитимный режим» Николаса Мадуро в финансировании наркоторговли и других преступлений, заявив, что крупнейшая в истории Южной Америки военная армада будет наращивать давление, пока Венесуэла не вернет «украденные» у Соединенных Штатов активы, включая нефть.

Для подкрепления своих слов администрация Белого дома осуществила значительную переброску сил: в регионе уже находятся 15 тысяч военнослужащих, ударная авианосная группа во главе с кораблем «Джеральд Р. Форд», атомная подлодка и истребители пятого поколения F-35.

В октябре Трамп также признал, что санкционировал проведение ЦРУ тайных операций на территории Венесуэлы. Вместе с тем он угрожал стране ударами с воздуха и объявил о закрытии воздушного пространства над ней, против чего активно протестовала соседняя Колумбия.

Напряженная ситуация вызвала обеспокоенность на международном уровне. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 16 декабря призвал американский народ не допустить войны, которая, по его мнению, развязывается ради нефти.

Поддержку Каракасу выразила Россия: директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин осудил «военный шантаж» в отношении Венесуэлы, а российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с Мадуро подтвердил солидарность и поддержку его курса.

Параллельно, как сообщал CNN, власти США в условиях строгой секретности разрабатывают планы на случай возможного ухода Мадуро с поста президента, что указывает на подготовку к различным сценариям развития кризиса.