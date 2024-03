Решение некоторых китайских банков отказаться принимать платежи из России не окажет существенных изменений на торговые отношения между Москвой и Пекином. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По его оценке, вместо двух крупных банков Китая, отказавшихся от расчетов с Россией в юанях, торговлей и платежами займется несколько более мелких финансовых организаций КНР. Делягин уверен, что для крупных и крупно-средних российских корпораций не будет последствий из-за такой перемены. Однако с проблемами могут столкнуться представители малого и среднего бизнеса, которые не умеют работать в Китае, считает депутат.

«Да, для малых участников будет сложно перевести счета из одного банка в другой банк в Китае, сидя в Москве или даже в Иркутске, это будут неудобства, но на динамику двусторонней торговли это влияния не окажет», — отметил Делягин.

До этого генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин сообщил, что некоторые китайские банки начали уведомлять российских клиентов о прекращении приема платежей из России в юанях, а также аннулировать ранее проведенные ими трансакции. Известно как минимум о восьми таких банках Китая, среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo, которые входят в топ-15 крупнейших финансовых организаций страны.

Эксперты в банковском секторе уверены, что причиной такого шага могли стать опасения из-за введения вторичных санкций США и давление с их стороны.

В начале 2024 года также ограничили платежи из России три китайских банка — Industrial and Commercial Bank of Chinа (ICBC), Chinа Construction Bаnk (CCB) и Bаnk of China. Они перестали взаимодействовать с российскими финансовыми организациями, которые попали под западные санкции.

Кроме того, опасения из-за санкций со стороны США повлияли на банки Турции и ОАЭ. Эти страны также ограничили возможности для открытия счетов гражданам России и ужесточили условия проведения платежей.

В декабре 2023 года американский президент Джо Байден подписал указ, согласно которому под ограничения попадали любые иностранные компании, сотрудничающие с Москвой или помогающие в проведении платежей российским подсанкционным организациям.