Ограничение на стоимость подарков для учителей — 3 тысячи рублей — устарело и требует пересмотра в сторону увеличения. Об этом РИА Новости заявила первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, соответствующий законопроект уже разрабатывается.

Буцкая напомнила, что предусмотренное законодательством ограничение стоимости подарков учителям было установлено еще в начале 2000-х годов, как раз одновременно с введением этой антикоррупционной нормы. С тех пор прошла почти четверть века — и, по мнению депутата, теперь размер лимита «не отвечает экономическим реалиям».

В 2018 году в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий учителям получать от учеников и их родителей какие-либо подарки кроме цветов и канцтоваров. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя эту инициативу, назвала ее унизительной для педагогов и процитировала бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Напомним, на данный момент предельная допустимая стоимость подарка учителям зафиксирована статьей №575 Гражданского кодекса РФ — «Запрещение дарения». О необходимости пересмотреть эту норму Буцкая заявляла неоднократно, в предыдущий раз — в октябре 2025 года, в преддверии празднования Дня учителя.

Осенью 2025 года, по данным RTVI, средняя стоимость букета цветов в подарок преподавателю составляла почти 3,8 тысячи рублей, букета из клубники — 3,3 тысячи рублей, а бенто-торта — около 1850 рублей. По данным опроса, который проводился накануне Дня знаний 1 сентября, половина родителей планировали потратить на подарок учителю максимум 2 тысячи рублей, каждый пятый — до 4 тысяч, а 17% — не более 1 тысячи рублей.