Международный нефтетрейдер Gunvor Group сменил гендиректора — вместо шведского миллиардера Турбьёрна Тёрнквиста на этот пост назначен гражданин США Гэри Педерсен. Тёрнквист как мажоритарный владелец компании продаст все свои активы в пользу действующих сотрудников, объявлено на ее сайте.

Gunvor дает понять в релизе, что эти изменения готовились достаточно давно. Из него следует, что Педерсен в 2024 году подписал контракт, став гендиректором по региону Северной и Южной Америки, «с намерением в дальнейшем взять на себя глобальное руководство». Что же касается выкупа акций, то идея была впервые выдвинута руководством на общем собрании Gunvor в Марокко в 2022 году, говорится в сообщении.

«В настоящее время выкуп осуществляется с целью окончательной перезагрузки и движения вперед для компании, которой невозможно больше отвлекаться на ошибочные представления о своем прошлом», — сказано в релизе.

В то же время Bloomberg называет решение о смене руководства Gunvor и выкупе контрольного пакета акций у ее сооснователя Тёрнквиста «самым драматичным шагом». Агентство связывает это с резким заявлением Министерства финансов США в адрес компании в свете ее готовности выкупить зарубежные активы российского «Лукойла», попавшего под американские санкции.

В публикации в X 6 ноября Минфин назвал Gunvor «марионеткой Кремля» и заявил, что пока продолжаются военные действия на Украине, компания «никогда не получит лицензию на то, чтобы действовать и получать прибыль» (за счет активов «Лукойла»).

Как отмечает Bloomberg, американское ведомство не предоставило никаких доказательств своим обвинениям в связи Gunvor с российскими властями, но компания немедленно отказалась от сделки по «Лукойлу».

«Драматическая цепь событий вокруг одного из крупнейших независимых энергетических трейдеров потрясла сырьевой мир и возродила вопросы об исторических связях компании с Москвой», — говорится в статье.

Bloomberg напоминает, что соучредителем Gunvor вместе с Тёрнквистом был российский миллиардер Геннадий Тимченко, которого агентство называет «другом президента России Владимира Путина». Однако с 2014 года основным владельцем компании оставался Тёрнквист, выкупивший у Тимченко его долю акций в 44%.

Сейчас, по данным агентства, мажоритарная доля 72-летнего Тёрнквиста в Gunvor составляет 86%. Компания не раскрыла финансовые условия ее выкупа. Общая стоимость акционерного капитала нефтетрейдера на середину 2025 года составляла $6,6 млрд.

Сразу после введения американских санкций 22 октября «Лукойл» начал искать покупателя на свои зарубежные активы. Уже 30 октября российская компания объявила, что их приобретет Gunvor. Однако после скандала с Минфином США сделка была отменена. Среди других претендентов СМИ называли разные крупные компании, в том числе американские Chevron и ExxonMobil. В самом «Лукойле» сообщили, что ведут переговоры с потенциальными покупателями, но о конкретном соглашении объявят лишь после того, как финализируют договоренности.