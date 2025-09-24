Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер подал заявление на получение российского гражданства. В разговоре с РИА Новости он признался, что в России чувствует себя «как дома», а в Германии ощущает угрозу со стороны властей.

Политик уточнил, что за последние три года провел в России больше времени, чем где-либо еще. Здесь он обратился в соответствующие инстанции за предоставлением политического убежища и получил временный документ.

«Но это еще не гражданство, на которое я надеюсь. Русский я уже учу», — отметил Нимайер.

Политик заявил, что его германский паспорт был заблокирован. Об этом Нимайер узнал, когда пытался вылететь из ОАЭ в Мюнхен. Посольство Германии в Дубае предложило ему разовый паспорт для возвращения домой, однако Нимайер предположил, что на родине его могут арестовать.

«С моей точки зрения, они хотят меня лишить паспорта. Может, быть арестовать меня в Германии. Не знаю, за что, но они могли бы что-то придумать. Я не смог бы оттуда снова выехать», — пояснил собеседник РИА Новости.

Ранее, 22 сентября, российское гражданство получила бывшая советница Джо Байдена Тара Рид. На родине американка привлекла внимание общественности в 2020 году. В период предвыборной кампании она заявила, что в 1993-м подверглась сексуальным домогательствам со стороны Байдена, занимавшего тогда пост сенатора.

По словам Тары Рид, после публичного заявления она столкнулась с угрозами и лишилась работы, а американские СМИ и демократическая партия не отнеслись к ее словам с должной серьезностью. Девушка отмечала, что в качестве доказательств приложила ссылку на судебную декларацию 1996 года, где этот инцидент уже был упомянут. Однако Байден обвинения отрицал.

В Москву Тара Рид переехала еще в 2023 году, тогда же заявила о желании получить российское гражданство. После того, как это произошло, в разговоре с RT Рид призналась, что переезд в Россию стал для нее вынужденным шагом.

«Когда я через все это проходила, надо мной и над моей семьей нависала опасность, исходившая со стороны американских властей, со стороны режима Байдена… Конгрессмен Мэтт Гетц тогда сказал мне, что для меня безопаснее будет оставаться здесь, в России», — вспомнила Рид.

Девушка добавила, что для нее «огромная честь» быть гражданкой России, и заявила, что хочет «поскорее лучше изучить русский язык».