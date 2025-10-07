В Роспотребнадзоре назвали не соответствующими действительности сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки в России. Об этом сообщается в телеграм-канале федеральной службы.

«В настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями в России стабильная. <…> Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — сказано в опровержении.

Как пояснило ведомство, вирусы Коксаки относятся к энтеровирусам A, известным с конца 1940-х годов. Они вызывают инфекционные заболевания с такими симптомами как повышение температуры, кашель, насморк, боль в горле, сыпь, головная боль, диарея.

«В случае ухудшения самочувствия или появления симптомов, в том числе после возвращения из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью», — предупреждает Роспотребнадзор.

В сообщении также перечислены меры защиты — в основном, это классические способы избежать заражения. В частности, необходимо:

тщательно мыть руки после посещения общественных мест, туалета и перед едой,

пить только бутилированную или кипяченую воду,

такой же водой мыть фрукты и овощи,

по возможности близко не контактировать с людьми, имеющими признаки респираторных заболеваний или кишечных расстройств.

С начала октября в некоторых телеграм-каналах и СМИ стали распространяться сообщения о якобы массовых вспышках заболеваний, вызванных вирусом Коксаки, в детских садах в различных регионах России.

Baza писала, что жалобы поступают от родителей из Уфы, Орла, Владимира, Тюмени, Новосибирска, Архангельской области и Красноярского края. По их словам, в основном заражаются дети в возрасте от трех до шести лет.

Среди главных симптомов родители перечисляли высокую температуру (до 39°C), боль в горле, сыпь на руках, ногах и слизистой во рту. Как утверждал телеграм-канал, в одной из частных клиник подтвердили рост заболеваемости назвали это «регулярным сезонным явлением».

Видеосюжет с субтитрами о «возвращении» вируса Коксаки в российские регионы показал канал «Вести».

«С наступлением осени в российских регионах начали массово жаловаться на вирус Коксаки. Основные симптомы: высокая температура, кашель, сильная сыпь и тошнота. По мнению специалистов, заражаются им чаще всего на отдыхе за границей, где люди подцепляют заразу в общественных бассейнах», — было написано в субтитрах.

В сюжете предупреждали, что вирус также может распространяться воздушно-капельным путем, и риск заражения выше всего для детей, пенсионеров и людей с пониженным иммунитетом.

«Также родители отмечают, что вирус часто приносят малыши из детских садов, где болезнь поражает целые группы. Длится заболевание от 7 до 10 дней», — передавали «Вести».

Родителям советовали чаще мыть руки себе и детям, а также «обязательно обрабатывать детские игрушки».

Одновременно SHOT сообщил, что дети российских туристов якобы подхватили вирус Коксаки в 5-звездочном комплексе Crystal Admiral Resort Suites & Spa в турецком Сиде. Ссылаясь на матерей заболевших, канал писал, что инфекцию якобы официально диагностировали в местной больнице. В самом отеле удивились, получив запрос от РИА Новости, и заявили, что гости не жаловались.

Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию о возможном заражении российских туристов вирусом Коксаки. Аналогичные запросы были направлены в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и в редакции СМИ. О реакции на свои обращения ведомство не сообщало.