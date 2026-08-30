В восьми городах США прошли скоординированные акции протеста против технологической компании Palantir — медсестры, пациенты и активисты потребовали от больниц и местных властей разорвать контракты с корпорацией. Об этом сообщает издание People’s World.

Демонстрации, организованные профсоюзом National Nurses United (NNU), стали крупнейшей скоординированной акцией профсоюза против компании. Протесты прошли в Пало-Альто, Лос-Анджелесе, Чикаго, Вашингтоне, Портленде (штат Мэн), Эшвилле, Остине и Новом Орлеане.

В Чикаго участники акции собрались у здания пенсионного совета округа Кук — именно туда инвестированы миллионы долларов из пенсионных фондов медсестер. Протестующие перекрыли улицу примерно на 15 минут.

«Компания Palantir зарабатывает деньги, способствуя массовому насилию в США и по всему миру», — заявил участник акции Кенни Моррис. «Этой компании, занимающейся слежкой, нет места в наших больницах, коммунальных предприятиях, инвестициях или правительстве. Эта акция протеста показывает, как много сообществ объединяются, чтобы заставить наши учреждения разорвать связи с Palantir».

Слежка Palantir

По словам организаторов, у претензий к Palantir две основные причины: компания разрабатывает технологии слежки, которые использует иммиграционная служба США (ICE) для розыска мигрантов, и одновременно наращивает присутствие в больничной отрасли через контракты с медицинскими учреждениями.

Palantir создала и обслуживает приложение ELITE, которое агенты ICE применяют для розыска мигрантов, подлежащих депортации. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на внутренние документы сообщало, что администрация Трампа распорядилась передать структурам Минбезопасности личные данные миллионов получателей программы Medicaid, включая сведения об иммиграционном статусе.

По данным профсоюза, технологии Palantir недряются в лечебный процесс с минимальной прозрачностью и контролем и способствовали задержанию иммиграционными службами порядка 500 младенцев и более 6 тысяч детей с начала второго срока Трампа.

Крупнейшая в стране сеть коммерческих больниц HCA Healthcare использует программное обеспечение Palantir Timpani для управления графиками персонала более чем в 130 учреждениях. Компания заявляет, что система сократила время на составление расписаний и снизила текучесть кадров среди медсестер, однако в NNU утверждают, что ИИ-система формирует «неустойчивые и ошибочные» графики, усугубляющие дефицит персонала.

Еще один пример — сеть MaineHealth, которая использует продукты Palantir с 2025 года для работы со страховыми данными, но отказывается раскрывать детали соглашения и то, как защищены данные пациентов и сотрудников.

«Мы должны противостоять будущему, в котором технологические магнаты контролируют нашу политику и общественные ресурсы», — заявила медсестра и президент Мичиганской ассоциации медсестер Джейми Браун. По ее словам, в противном случае у трудящихся останется все меньше ресурсов на здравоохранение, образование и жилье.

Как отмечает издание, растущая репутационная проблема уже начала сказываться на бизнесе Palantir — часть клиентов сворачивает сотрудничество на фоне общественного давления, хотя компания по-прежнему опирается на тесные связи с администрацией Трампа и растущий спрос на технологии ИИ со стороны больничной отрасли.

Государственное финансирование Palantir в последние годы значительно выросло: с 2009 по 2025 год компания получила $2,5 млрд, а в текущем году заключила еще контракты на миллиарды долларов. В феврале 2026 года Минбезопасности США подписало с Palantir пятилетнее соглашение на сумму до $1 млрд, а в июле Пентагон объявил о контракте с компанией на $10 млрд. Кроме того, у Palantir есть партнерство с минобороны Израиля в рамках военной операции в секторе Газа.

Palantir расставил сети

Претензии профсоюза к Palantir касаются не только внутриамериканских программ — компания также играет заметную роль в военной сфере за пределами США: например, Palantir заключила партнерское соглашение с Министерством обороны Израиля для поддержки «военных усилий» в Газе.

На Украине, по словам основателя и главы Palantir Алекса Карпа, технологии компании применяются особенно широко — их используют несколько украинских министерств и ведомств. Palantir поставляет программные платформы для анализа военных данных, объединения разведывательной информации и поддержки принятия решений: система обрабатывает спутниковые снимки, данные беспилотников и другие источники, помогает выявлять перемещения войск и техники, а также моделировать сценарии для планирования операций. По признанию Карпа, программное обеспечение компании используется для определения целей ударов реактивными системами HIMARS и отвечает за большую часть операций Украины по нанесению ракетных ударов.

Кроме того, как ранее писал RTVI, НАТО интегрировало в работу штаб-квартиры альянса систему искусственного интеллекта Maven Smart System (MSS), разработанную Palantir.

Система в реальном времени обрабатывает данные со спутников, беспилотников и радаров, автоматически выявляет потенциальные цели и перемещения войск, а также предлагает командованию варианты действий, сокращая время принятия решений с часов до минут. MSS предполагается использовать для мониторинга обстановки на восточном фланге НАТО, включая отслеживание перемещений российских войск. Гендиректор Palantir UK Луис Мосли заявлял, что в случае вооруженного конфликта альянс будет применять систему для планирования операций и нанесения ударов по целям. Внедрение платформы вызвало разногласия внутри НАТО: Франция и Германия выразили обеспокоенность зависимостью от технологий американской компании, тогда как Британия, Швеция и Нидерланды поддержали ее использование.