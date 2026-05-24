Президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за профессиональные действия во время инцидента со стрельбой у Белого дома. Соответствующий пост он написал в соцсети Truth Social.

«Благодарю великолепную Секретную службу и правоохранительные органы за оперативные и профессиональные действия, предпринятые этим вечером против стрелявшего у Белого дома», — говорится в сообщении.

Трамп подтвердил, что стрелявший скончался после перестрелки с агентами Секретной службы у ворот Белого дома.

Он отметил, что инцидент произошел спустя месяц после стрельбы на ужине для корреспондентов в Белом доме. По его словам, произошедшее показывает, «насколько важно для всех будущих президентов» создать в Вашингтоне «самое безопасное и надежное помещение подобного рода».

«Этого требует национальная безопасность нашей страны!» — сказано в сообщении.

Вечером 23 мая мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия у Белого дома, были слышны несколько десятков выстрелов, передает CNN. Стрелявший подошел к одному из блокпостов, достал пистолет из сумки и начал стрелять в направлении сотрудников Секретной службы. Те, в свою очередь, открыли ответный огонь. В результате стрелявший получил ранения, был госпитализирован в критическом состоянии и скончался в больнице.

Мужчине не удалось проникнуть на охраняемую территорию Белого дома, он смог приблизиться только к его периметру, отмечает Fox News.

Сотрудники сил безопасности в результате стрельбы не пострадали. Трамп в момент инцидента находился в Белом доме, он также не пострадал. В то же время, по данным CBS News, был ранен случайный прохожий, который находится в тяжелом состоянии. Неизвестно, стрелял ли в него сам подозреваемый или огонь вели сотрудники охраны.

В связи с инцидентом на территории Белого дома временно ввели меры повышенной безопасности. Позже их отменили. После начала стрельбы журналистов попросили оставаться в пресс-центре, а агенты Секретной службы кричали «ложитесь», отмечает CNN.

Информация о мотивах стрелявшего не поступала.

Что известно о стрелявшем

Подозреваемый в стрельбе у Белого дома идентифицирован как Насир Бест, ему 21 год, он из штата Мэриленд, сообщают Fox News и NBC News. Последние примерно полтора года он проживал в Вашингтоне, отмечает CBS.

По данным телеканалов, Бест страдал психическим расстройством и уже имел столкновения с Секретной службой, в том числе в июне 2025 года, когда перегородил подъездную дорогу к Белому дому. Как пишет New York Post (NYP), тогда его задержали за попытку препятствовать работе агентов Секретной службы и угрозы в их адрес. Суд вынес в его отношении предписание о запрете приближаться к Белому дому, которое тот нарушил спустя полмесяца и вновь был арестован за проникновение на охраняемую территорию.

В ходе расследования этих инцидентов следователи обнаружили, что Бест писал в своих социальных сетях, что является Иисусом Христом и «настоящим» Усамой бен Ладеном. По меньшей мере один из постов мужчины свидетельствовал о его желании причинить вред Трампу, пишет CNN со ссылкой на источник.