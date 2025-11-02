Новый посол Израиля в России Одед Йосеф прибыл в Москву, рассказали RTVI в израильской дипмиссии. Занимавшая этот пост c января 2024 года Симона Гальперин покинула российскую столицу.

«Новый посол Одед Йосеф прибыл в Россию. Госпожа Симона Гальперин улетела в Израиль», — сообщили RTVI в посольстве Израиля в Москве.

В августе комиссия МИД Израиля по назначениям глав зарубежных диппредставительств во главе с министром иностранных дел Гидеоном Сааром назначила Одеда Йосефа послом в России. До этого дипломат занимал пост заместителя генерального директора израильского МИД и возглавлял департамент Ближнего Востока. Он был послом Израиля в Кении, уже работал ранее в дипмиссии в Москве, а также в Вашингтоне и Сингапуре.

В июле стало известно, что Симона Гальперин досрочно завершит миссию в Москве с связи с повышением — дипломат перейдет на должность замгендиректора МИД Израиля и главы департамента Европы.

«Мне выпала большая честь и вместе с тем удовольствие, порой не без напряжения, служить послом Израиля в России. <…> Даже если у Израиля и России были разные взгляды, мы умели об этом очень четко сказать друг другу и в тоже время пытались понять своего партнера», — цитирует Симону Гальперин телеграм-канал посольства Израиля в России.

В интервью RTVI Симона Гальперин рассказывала о том, что впервые за 50 лет вернулась в свой родной город — Петербург. Родилась же она в Риге.