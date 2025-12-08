Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем телеграм-канале, что прошла третий сеанс химиотерапии. По ее словам, процедура была запланирована на 1 декабря, но ее пришлось перенести на несколько дней из-за открытия RT India с участием президента России Владимира Путина.

Симоньян рассказала, что переносит химиотерапию по-разному, а сразу после ее прохождения «приходится тяжело». По ее словам, в некоторых случаях ее госпитализируют обратно в больницу, «чтобы срочно прокапать и стабилизировать состояние». Она уточнила, что речь идет о ситуациях, когда показатели крови «опасно падают» или желудок с пищеводом «сходят с ума из-за повреждений слизистой».

«Что облысела, что вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой», — признает журналистка.

Самые «страшные» побочные реакции, по словам Симоньян, проявляются на пятый и в последующие дни. Она отметила, что испытывает постоянную изжогу, боли и тремор ног.

В своем посте Симоньян просит прощения перед теми, кому она отказывает во встрече или в посещении мероприятия. Она пояснила, что ей нельзя находиться в местах большого скопления людей из-за резкого падения иммунитета.

«Да и вообще тяжеловато. Сейчас у меня такой период, когда до кухни своей иногда дойти невозможно — не то что до банкета», — добавляет главред RT.

Как пишет Симоньян, она «ни о чем не переживает, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей».

Маргарита Симоньян сообщила о выявленном онкологическом заболевании в сентябре. Позже она уточнила, что лечится от рака, и рассказала, что ей провели хирургическую операцию. В октябре журналистка написала, что у нее «зажила отрезанная грудь». Тогда же она сообщила о прохождения первого курса химиотерапии.