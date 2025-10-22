Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прошла первый курс химиотерапии в рамках лечения рака груди в муниципальной клинике и бесплатно — по программе ОМС. Об этом она рассказала в своем созданном после диагностирования болезни новом телеграм-канале.

По ее словам, «первую химию» ей сделали накануне — в «крайний приемлемый срок». Симоньян пояснила, что сама просила врачей по максимуму отложить процедуру, поскольку не хотела делать ее до официального празднования юбилея RT, в котором принимал участие президент России Владимир Путин.

«К тому же должно было всяко пройти время, чтобы зажила отрезанная грудь. Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая [терапия]», — поделилась Симоньян.

Она также возмутилась появившимися в интернете публикациями о ее болезни, где, по ее словам, содержится недостоверная информация. В частности, глава RT упомянула статью о том, что ее химиотерапия якобы стоила 8 млн рублей. Симоньян сообщила, что делала эту процедуру в государственной клинике по полису обязательного медстрахования (ОМС) и ничего за нее не платила.

Кроме того, Симоньян опровергла опубликованный в Сети рассказ о том, что в минувшем августе ее видели в московском ресторане «Турандот» — причем «осунувшейся и похудевшей на 8-10 килограммов», так что на ней буквально «висело» платье от Valentino. По словам главы RT, с июля она, наоборот, набрала примерно 4 килограмма и «не очень рада» этому.

Симоньян сообщила, что узнала о своем диагнозе 1 сентября при визите к врачу по поводу симптомов, которые сама поначалу приняла за межреберную невралгию, и обнародовала эту информацию в ближайшем эфире программы Владимира Соловьева. Свое онкологическое заболевание она связывает со стрессом, пережитым из-за мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна, который после сердечного приступа в декабре 2024 года перенес клиническую смерть и впал в кому, а 26 сентября скончался.

«Тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. <…> В ноябре у меня был чек-ап, и там не было НИЧЕГО. В декабре все случилось с Тиграном — и я буквально молниеносно вырастила себе рак», — пишет Симоньян в своем телеграм-канале.

Она также заявила, что у нее не третья стадия рака, как пишут в интернете, а первая-вторая, и о результате лечения пока «загадывать нет смысла», но страха перед возможной смертью у нее нет — опять же вопреки интернет-новостям, опубликованным со ссылкой на некие источники из ее окружения.

«Друзья прекрасно знают, что я сейчас пишу новую книгу — о русской революции — и регулярно читаю им черновые главы по вечерам. <…> И, конечно, меньше всего я переживаю о потере волос. <…> О волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко как-то. Уже накупила париков и тюрбанов на случай, если все же смогу вернуться в эфир, и меня это, признаться, даже развлекает», — поделилась Симоньян.

В начале сентября в очередном выпуске программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» главред RT рассказала о предстоящей хирургической операции из-за «страшной болезни», но не уточнила диагноз. После оперативного вмешательства она, еще находясь в палате, сообщила, что все прошло хорошо. Позже Симоньян признала, что лечится от рака, и благодарила тех, кто за нее молится.

20 октября глава RT заявила, что начинает проходить первый послеоперационный курс химиотерапии. «Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо», — писала она в своем телеграм-канале. В том же посте Симоньян вновь поблагодарила молящихся за ее здоровье и попросила не пытаться убедить ее, что «все будет хорошо», поскольку такие же слова она многократно слышала, пока Кеосаян лежал в коме, из которой так и не вышел.