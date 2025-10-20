Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале рассказала о начале курса химиотерапии.

«Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо», — написала она в телеграм-канале.

Симоньян также поблагодарила всех, кто молится и желает добра.

«Я только хочу обратиться с просьбой. Пожалуйста, не пишите: «Все будет хорошо». Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце. Потому что все будет так, как угодно Господу», — отметила она.

По словам журналистки, Господь сам решает, кого, когда и почему забирать.

«Вот исходя из этого и живем. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом», — сказала Симоньян.

В начале сентября в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT рассказала о необходимости перенести операцию из-за «страшной болезни». Тогда она не уточнила диагноз, но 22 сентября сказала, что лечится от рака.

«Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», — писала журналистка.

26 сентября на 60-м году жизни умер супруг Симоньян кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян. Он попал в больницу в тяжелом состоянии в декабре 2024 года. В январе режиссер пережил клиническую смерть, затем впал в кому и с тех пор не приходил в сознание.