Жительница Канска Красноярского края Валентина Мытько, которая убила своих троих детей, была в невменяемом состоянии, сообщается в телеграм-канале регионального ГСУ СК.

Завершено расследование дела в отношении 30-летней жительницы Канска, уличенной в совершении общественно-опасного деяния, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

По данным следствия, в доме на улице Герцена проживала семья с четырьмя детьми. 14 апреля мать находилась дома с 4-летней дочерью и 7-ми месячным сыном, еще двое мальчиков 7-ми и 8-ми лет были в школе, отец детей на работе.

В ведомстве сообщили, что женщина, испытывая личную неприязнь к своим детям, задушила 4-летнюю дочь, после этого топором нанесла ей один удар в левую подключичную область. Далее, говорится в релизе, она множество раз ударила топором по голове и телу 7-ми месячному сыну и 8-летнему сыну, вернувшемуся из школы.

Расправу увидел 7-летний сын обвиняемой, вместе с котором она направилась к своим родителям, где ребенок рассказал о произошедшем.

«По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство, что лишало ее в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в сообщении СК.

Женщина содержится под стражей. Продолжаются расследование дел о халатности должностных лиц органов системы профилактики (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и в отношении отца погибших детей по факту истязания 7-летнего сына (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) продолжается.

В апреле был арестован 40-летний отец убитых детей. Его обвиняют в истязании четвертого ребенка (ч. 2 ст. 117 УК). По версии следствия, с лета 2018 до апреля 2025 года арестованный, используя противоправные методы воспитания, систематически избивал своего семилетнего сына. В трехлетнем возрасте у мальчика был сломан нос, в 2024 году он неоднократно появлялся в школе с гематомами и ссадинами.

С октября 2024 года вся семья состояла на профилактическом учете. Отец детей привлекался к административной ответственности за избиение семилетнего сына.

Мужчина рассказывал, что его супруга в последнее время часто уходила из дома и жаловалась на усталость. При этом, как утверждает отец, она обращалась с детьми хорошо, ругала только за проступки и никогда не выказывала желания их убить. Вечером накануне трагедии женщина попросила у мужа прощения, «не объяснив, за что».