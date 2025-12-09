Суд в Москве заочно приговорил находящегося за пределами России оппозиционера Илью Яшина* к 1 году 10 месяцам колонии, признав его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Об этом сообщила столичная прокуратура.

Решением суда Яшин* также лишен права администрировать сайты через электронные и телекоммуникационные сети, включая интернет, на срок 2 года 10 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу, чтобы стороны при необходимости могли его опротестовать.

Как сказано в релизе, 42-летний политик, которого Минюст признал иноагентом в июле 2022 года, дважды в течение последнего года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). При этом с сентября 2023 года по март 2024-го он распространял материалы в интернете без «плашки» иноагента, продолжило ведомство.

Сам оппозиционер отметил в своем телеграм-канале, что в течение последнего года против него было возбуждено несколько уголовных дел, и это лишь первый из приговоров. Он также опубликовал полный текст своего последнего слова, который был зачитан в суде, поскольку Яшин* там лично не присутствовал.

Политик в последнем слове отверг выдвинутые против него обвинения. Он заявил, что считает их сфабрикованными, и связал их со своей оппозиционной деятельностью. В конце Яшин* назвал себя патриотом России и попросил суд признать его невиновным.

Илья Яшин* был в числе нескольких российских оппозиционеров и правозащитников, отпущенных из российских тюрем в рамках масштабного обмена заключенными с США и несколькими странами Европы в августе 2024 года.

В декабре того же года МВД России объявило его в розыск за распространение «фейков» о российской армии. Политик тогда написал в телеграм-канале, что это сделано «очевидно, на тот случай, если я решу вернуться на Родину — чтобы сразу в аэропорту арестовать».

В октябре 2025 года Росфинмониторинг внес Яшина* и журналиста Владимира Кара-Мурзу*, который тоже был одним из участников обмена заключенными и тоже впоследствии объявлен в розыск, в список террористов и экстремистов.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов