В Екатеринбурге задержали «самого старого дроппера» — 103-летнюю жительницу города. Об этом рассказал блогер и пранкер Лексус (Алексей Столяров) на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает 66.RU.

«Я назову, наверное, возраст самого старого дроппера, это была 103-летняя пенсионерка. Я вот лично видел. В какой же она блестящей физической форме должна быть? Она была со слуховым аппаратом», — приводит его слова издание.

Пранкер уточнил, что, когда женщину доставили в отдел полиции, она засомневалась в подлинности задержавших ее правоохранителей. Пенсионерка назвала их «ряжеными», а связавшихся с ней преступников — «людьми серьезными».

По словам Лексуса, дропперами становятся люди разных возрастов, начиная с 14 лет. Так называют физлиц, предоставляющих мошенникам свои банковские счета и карты для операций, связанных с выводом украденных денег.

В июле 2025 года в России ввели уголовную ответственность за дропперство, в том числе для владельцев карт. Статья предусматривает до шести лет лишения свободы за помощь в незаконных финансовых операциях.

В декабре первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявил, что в таких незаконных схемах на территории страны участвуют свыше 2 млн человек. Ежемесячный оборот дропперства он оценил в 500 млрд рублей.

Депутат выразил озабоченность тем, что проблема носит транснациональный характер. По его словам, почти треть участников таких махинаций — это граждане соседних государств, включая страны Средней Азии, приезжающие в Россию специально для того, чтобы открыть карту в местном банке и передать ее организаторам схемы.

Кроме того, дропперы стали ключевым инструментов для теневого бизнеса, налоговой оптимизации и операций с криптовалютой, отметил парламентарий. Таким образом, подчеркнул Луговой, можно говорить о появлении «транснациональной преступной сети».

В 2027 году в России может заработать система «Антидроп» — аналог платформы Центробанка для борьбы с отмыванием средств «Знай своего клиента». Для ее запуска Банк России обяжет кредитные организации привязать ИНН граждан к их действующим счетам. По словам зампреда ЦБ Ольги Поляковой, номер идентификатора будет необходимым реквизитом для открытия счета физлица.