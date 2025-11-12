Стамбульская прокуратура направила в суд обвинительное заключение по делу о коррупции, главным фигурантом которого является бывший мэр Стамбула и оппозиционный политик Экрем Имамоглу. Ему инкриминируют руководство «преступной организацией». По данным Gazete Oksijen, прокуроры требуют назначить ему наказание в виде от 828 до 2352 лет лишения свободы.

Обвинительное заключение объемом 3900 страниц включает 143 эпизода, из которых 142 вменяются лично Имамоглу. По делу проходят 402 подозреваемых, 105 из них находятся под стражей, еще 170 — под судебным контролем, семеро объявлены в розыск.

Следствие утверждает, что структура, которую якобы возглавлял Имамоглу, причинила государству ущерб в размере 160 млрд турецких лир ($3,8 млрд по текущему курсу). Политик все обвинения отвергает.

Экрем Имамоглу, занявший пост мэра Стамбула в 2019 году, стал одной из ключевых фигур турецкой оппозиции и считался главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Внутри Народно-республиканской партии (CHP) его рассматривали как потенциального кандидата на президентских выборах 2028 года.

После задержания Имамоглу в марте 2025 года в Стамбуле прошли массовые протесты. В июле Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что лишает его возможности участвовать в президентских выборах. В июле же его приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы за «оскорбление государственного служащего».