Минобороны России предложило создавать в регионах и муниципальных образованиях, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, штабы обороны на период введения в них военного положения. Такая инициатива содержится в проекте изменений федерального закона «Об обороне», вынесенного на общественные обсуждения 12 декабря.

Как сказано в законопроекте, штабы обороны — это межведомственные координирующие органы, планирование и организация деятельности которых должны осуществляться «заблаговременно в мирное время».

Из числа территорий, где Минобороны хочет создавать такие штабы, исключены внутригородские территории городов федерального значения. В России таких городов три: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Перед штабами ставятся две задачи:

обеспечить согласованность мер военного положения, территориальной обороны и прочих оборонных мероприятий на территории региона или муниципального образования;

координировать совместные действия органов, формирований и организаций, ответственных за выполнение мер военного положения и оборонных мероприятий.

Для реализации этих задач штабы будут наделены следующими полномочиями:

разработка проектов правовых актов субъекта или муниципального образования по вопросам режима военного положения и оборонных мероприятий;

обеспечение согласованности совместных действий всех ответственных за это структур;

сбор, обобщение и анализ данные об обстановке, которая сложилась в регионе или муниципальном образовании, и подготовка предложений, по которым будут принимать решения руководители штабов обороны.

Минобороны предлагает передавать штабы под руководство глав регионов и местных администраций. Как сказано в проекте закона, эти должностные лица «несут персональную ответственность за исполнение возложенных на них <…> обязанностей в области обороны».

«Законопроект разработан с учетом опыта функционирования штабов обороны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как напомнили в Минобороны, в октябре 2022 году президент Владимир Путин своим указом ввел на новых территориях военное положение, в рамках которого там были созданы оперативные штабы и штабы территориальной обороны.

«В состав штабов входили представители федеральных органов исполнительной власти, силы и средства которых привлекались как к выполнению мероприятий обеспечения режима военного положения, так и мероприятий по территориальной обороне, которые дублировались», — говорится в пояснительной записке.

Поскольку по составу и функциям эти штабы были практически идентичны, Путин постановил сформировать на их основе единые штабы обороны.

«Создание штабов обороны позволило исключить дублирование функций оперативных штабов и штабов территориальной обороны, оперативно принимать управленческие решения по сложившейся обстановке и рационально распределять привлекаемые силы и средства для выполнения поставленных задач», — отметили в Минобороны.

Датой окончания общественных обсуждений законопроекта назначено 27 декабря.