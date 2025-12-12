Россия никогда не согласится на обновленные условия мирного соглашения, которые Украина накануне предложила США. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) Виктор Водолацкий. В документе среди прочего содержится пункт о создании на Донбассе «свободно экономической зоны».

По его словам, Европа всеми силами пытается заблокировать первоначальное предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта или найти ему альтернативу. При этом европейское предложение так или иначе будет предполагать продолжение боевых действий, потому что «Европе нужна война».

«Европе нужно выполнить свою задачу — это уничтожение православного славянского народа. Это у них задача номер один, которую они пытаются реализовать», — заявил Водолацкий.

Депутат напомнил об «обновленном мирном плане» с пунктом о буферной зоне на территории Донбасса, который Киев разработал при поддержке Франции Великобритании и Германии. По его словам, Россия никогда не согласится на такие условия. Водолацкий, как и помощник российского президента Юрий Ушаков, сослался на то, что ЛДНР, а также Запорожская и Херсонская области принадлежат России по Конституции.

Кроме того, парламентарий напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Украине необходимо вернуться к статусу «нейтрального, внеблокового и неядерного государства». Договор о таком статусе страны, по словам Водолацкого, должны подписать страны-гаранты — Индия, Китай и США.

«Все помогают ей [Украине] восстановить экономику, и она спокойно живет, забывая о том преступлении, которое случилось на территории Украины, когда там возродился национализм», — заявил собеседник «Ленты.ру».

В ином случае России будет необходимо создавать буферную зону не у границы с Украиной, со странами-членами НАТО, поскольку альянс «оккупировал» Украину, отметил депутат. Он уточнил, что буферная зона должна обеспечить для граждан. комфорт и безопасность от ракет и беспилотников.

Вид такой зоны будет зависеть уже от стран Североатлантического альянса, которые снабжают Киев оружием. При этом дальнобойность ракет НАТО будет напрямую влиять на площадь буферной зоны — чем они дальше, тем больше территория.

Накануне Politico со ссылкой на свои источники сообщил, что Киев предложил Вашингтону создание демилитаризованной свободной экономической зоны на Донбассе, где американский бизнес смог бы реализовать свои интересы.

О буферной зоне шла речь и в обновленном плане мирного соглашения из 20 пунктов (изначально — 28 пунктов), который Украина передала США. Предположительно новые положения документа могут обсудить 13 декабря представители США, Украины, Франции, Германии и Великобритании. Американский лидер Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Вашингтон примет участие во встрече при условии, что будет «хороший шанс заключить сделку».

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря допустил, что украинские войска могут покинуть территорию Донбасса, однако решать это должны граждане страны — путем референдума или выборов. Вместе с тем остается открытым вопрос о том, кто будет управлять территорией.