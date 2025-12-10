Дарью Трепову*, которая была осуждена за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, поместили в штрафной изолятор в колонии за нарушения порядка отбывания наказания. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на управление ФСИН Мордовии.

По данным службы, в Сети распространяется недостоверная информация, что 28-летняя Трепова* устраивала драки с другими осужденными в исправительной колонии. Во ФСИН назвали эти данные не соответствующими действительности и пояснили, что осужденная оказалась в ШИЗО, нарушив «правила внутреннего распорядка».

«Взыскания <…> не связаны с проявлением физической агрессии в отношении других осужденных и применены за нарушение установленного порядка отбывания наказания», — сказано в сообщении.

2 апреля 2023 года в петербургском «Стрит-баре» на Университетской набережной во время встречи дискуссионного клуба «Кибер Z фронт» с участием Татарского произошел взрыв. Военкор погиб от полученных ранений, еще 52 человека пострадали.

Согласно версии следствия, Трепова* вручила Татарскому статуэтку в виде его бюста со взрывчаткой. В суде она признала, что выполняла задания, которые поступали ей с Украины. По словам девушки, она была уверена, что внутри находится микрофон для слежки за военкором.

Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и штрафу в 600 тыс. рублей (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК, ч. 4 ст. 222.1 УК, ч. 4 ст. 327 УК) , что стало самым строгим приговором для женщины в России.

* внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга