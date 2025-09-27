Москва не намерена нападать на страны НАТО или Евросоюза, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако любая агрессия против России приведет к «решительному отпору», подчеркнул он. Какие еще заявления сделал министр иностранных дел — в материале RTVI.

О нападении на страны НАТО и ЕС

Лавров заявил, что у России «не было и нет» намерений нападать на страны НАТО и ЕС, однако на любую агрессию последует «решительный отпор».

«На этот счет не должно быть никаких сомнений. У тех в НАТО и Евросоюзе, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории», — подчеркнул глава российского МИД.

Он отметил, что это касается и ситуаций с дронами. По его словам, если БПЛА вышел из воздушного пространства России и пересек «чью-то там границу», то все вправе делать с этим летающим объектом то, что посчитают нужным для обеспечения собственной безопасности.

«Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще поражать на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то я думаю люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета», — пояснил Лавров.

Об инциденте с БПЛА в Польше

Глава российского МИД указал, что Москва сразу же предложила «без всякой истерики» провести консультации по ситуации: посмотреть на обломки, определить происхождение беспилотников и их радиус действия. Но польская сторона, по его словам, ушла от честного разговора.

«Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на территории Польши, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», — указал Лавров.

О невозможности Украины вернуться к границам 2022 года

Рассчитывать на возвращение к границам 2022 года для Украины «было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит», заявил Лавров.

«Россия отстаивает свои законные интересы. Законные интересы людей, которых нацисты в Киеве после захвата власти через госпереворот объявили террористами, нелюдями, существами. Чьих детей они грозились устами [экс-президента Украины Петра] Порошенко сгноить в подвалах, пока дети украинской элиты будут ездить на красивых машинах, ходить в школы и есть конфеты. Надо забыть про это», — утверждает Лавров.

Он добавил, что разговоры о возвращении к границам «каких-то лет» ведутся давно. По словам министра, они связаны с тем, что украинские руководители, «пришедшие к власти после февраля 2014 года незаконным путем, постоянно лгали и срывали все договоренности, которые достигались».

«Если бы в феврале 2014 года было бы выполнено подписанное соглашение между президентом и оппозицией, которое было гарантировано Германией, Францией и Польшей, <…> Украина сейчас бы была в границах 1991 года», — заявил российский министр.

О нежелании Украины «договариваться по-честному»

«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — подчеркнул Лавров.

По словам министра, НАТО продолжает экспансию вплотную к границе России. Кроме того, Лавров считает, что Североатлантический альянс угрожает не только Китаю и России, но и другим странам в Евразии.

«НАТО уже тесно в Европе, и она проникает на Тихий океан, в Южно-Китайское море, Тайваньский пролив, подрывая универсальные механизмы АСЕАН и создавая угрозы не только КНР и России, но и другим странам, расположенным в регионе. Этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает «неделимостью безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона» и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию», — сказал министр.

О провокациях с дронами

По словам Лаврова, у Киева есть «специальные структуры», которые занимаются провокациями «под ложным флагом». Они якобы берут дроны российского производства и снаряжают их таким образом, чтобы не было сомнений, что эти БПЛА запустила Москва. Глава МИД добавил, что во всех «пакостях» Украине «помогают британцы».

«На Западе помимо тех, кто закатывает истерику в Польше, в Эстонии, в целом в Прибалтике, других странах, <…> есть в серьезных столицах серьезные люди, которые все понимают. <…> Но цель стратегического поражения [России] у них постоянно в голове», — заявил министр.

Глава МИД России отметил, что говорить об ответе на такие провокации пока рано, но «мы не допустим какого-либо нарушения наших территорий, нашего воздушного пространства со стороны тех в Европе, кто откровенно готовит войну против нас».

О переговорах с США

Между Москвой и Вашингтоном было два раунда переговоров, на которых обсуждались визовые вопросы, работа посольств и другие аспекты повседневного функционирования диппредставительств двух стран, напомнил Лавров. Третий раунд переговоров с участием госсекретаря США Марко Рубио планируется провести осенью.

Комментируя отношения России и США, Лавров добавил, что случаев совпадений интересов стран немного, но когда они есть, их необходимо использовать для реализации совместных и взаимовыгодных проектов.

«А в тех случаях, которых большинство, когда интересы России и США не совпадают, главное не допустить, чтобы это переросло в столкновение, в конфронтацию, тем более в горячую. Здесь у нас абсолютно единая позиция», — подчеркнул Лавров.

О предложении перенести штаб-квартиру ООН в Сочи

«Еще Сталин активно зазывал в Сочи штаб-квартиру ООН. Сочи доказал, что может принимать крупные мероприятия, и олимпийская инфраструктура, если вдруг такое решение будет принято, там готова, поэтому заниматься спортом всем сотрудникам секретариата будет комфортно», — рассказал глава МИД России.