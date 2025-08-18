Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook* извинился за свой пост «Святой отец, иди и продолжай иметь (домпел) свою тетю» в ответ на критику его нападок на церковь. Это произошло после того, как комиссия по предупреждению коррупции нашла в словах чиновника нарушение кодекса поведения должностных лиц.

Глава кабмина написал, что, не полностью согласен с некоторыми оценками комиссии, но просит прощения у всех.

Пашинян пояснил, что извинения касаются только формы выражений, а его политические и моральные принципы «нерушимы». Премьер-министр добавил важность терпимости и уважения к государственным институтам, а также отметил, что должен учиться управлять своими эмоциями.

Лингвистическая экспертиза установила, что слово «домпел» в армянском языке имеет два значения («ударять» и «вступать в половую связь») и глава кабмина в своем посте использовал именно второе его значение. Эксперты также пришли к выводу, что пост Пашиняна «имеет грубый и непристойный подтекст из-за выбора слов».

Армянский премьер-министр уже несколько лет конфликтует с руководством ААЦ, однако обострение произошло в конце мая 2025 года. Тогда Пашинян заявил, что большинство церквей страны якобы завалены мусором, и используют их как чуланы. Его поддержала супруга, Анна Акопян. 30 мая она раскритиковала Армянскую апостольскую церковь, а Гарегина II назвала «главным духовным мафиози страны». Также Акопян назвала» чернорясыми маньяками» сторонников Католикоса.

В ААЦ в свою очередь обвинили Пашиняна в «постыдной кампании» против духовенства и Церкви, после чего обратилось к «компетентным государственным органам» за помощью. 9 июня премьер-министр сказал, что глава Армянской апостольской церкви якобы нарушил целибат, в связи с чем призвал отправить его в отставку.

В конце июня Пашинян пригласил Гарегина II и его пресс-секретаря на личную встречу, чтобы развеять слухи о своем обрезании, а также призвал ответить, нарушил ли тот обет безбрачия и есть ли у него ребенок.

24 июня глава кабина заявил о якобы готовящемся захвате власти в Армении. По словам главы кабмина, переворот пытались осуществить «мошенники». После этого был задержан лидер «Священной борьбы» архиепископа Баграт Галстанян и его сторонники по обвинению в подготовке терактов. В итоге суд арестовал его, а духовенство обвинило власти Армении в проведении антицерковной кампании.

* принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена