Основатель Telegram Павел Дуров дал большое интервью американскому подкастеру и исследователю Лексу Фридману. Беседа длилась несколько часов и охватила темы от криптовалют до личных воспоминаний. В разговоре Дуров впервые рассказал о пережитом в 2018 году возможном отравлении, а также поделился прогнозами о будущем биткоина. Но если интервьюируемый широко известен в России, то имя его собеседника знакомо далеко не всем.

Кто такой Лекс Фридман?

Лекс Фридман родился 15 августа 1983 года в Чкаловске (ныне Бустон, Таджикистан), в русскоязычной семье. Его отец, физик-теоретик Александр Фридман, эмигрировал в США и работал там в Дрексельский университет (Drexel University) в Филадельфии. Сам Лекс провел детство в Москве, а в подростковом возрасте вместе с семьей переехал в Америку.

В США он получил образование в области компьютерных наук, защитил докторскую диссертацию в том же Дрексельском университете, а затем продолжил карьеру в Массачусетском технологическом институте (MIT). Там он занимался исследованиями в области искусственного интеллекта, машинного обучения и автономного транспорта, в том числе в проектах по безопасности беспилотных автомобилей совместно с Toyota и Google.

Помимо этого, Фридман преподавал в MIT курсы по глубокому обучению, искусственному интеллекту и автономным системам. Его лекции, выложенные в открытом доступе, быстро стали популярны и собрали миллионы просмотров на YouTube. Благодаря этому Фридман завоевал репутацию не только как ученый, но и как популяризатор науки, умеющий просто объяснять сложные темы.

Подкаст, который стал мировым брендом

Широкую известность Лексу Фридману принес собственный подкаст — Lex Fridman Podcast. Его формат прост: длинные неспешные беседы с гостями из разных сфер — науки, технологий, бизнеса, политики и культуры.

В первые годы в подкасте часто участвовали исследователи и коллеги Фридмана по MIT, но настоящую известность проекту принесло интервью с Илоном Маском. Именно оно привлекло к подкасту внимание мировой аудитории.

После этого приглашение Фридмана приняли и другие — Марк Цукерберг, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Канье Уэст. Интервью длятся по несколько часов и выходят на YouTube и стриминговых платформах, собирая миллионы просмотров.

Фридман известен своим особым стилем ведения интервью: спокойным, внимательным и философским. Он редко перебивает, часто задаёт вопросы о смысле жизни, будущем человечества и роли технологий.

Что рассказал Дуров

В беседе с Фридманом Павел Дуров впервые публично сообщил, что в 2018 году пережил попытку отравления. Бизнесмен обнаружил у дверей дома странный пакет, но не придал этому значения. Спустя час он почувствовал себя очень плохо и думал, что может умереть. Ранее Дуров не рассказывал об этом публично.

Он также высказал прогноз о будущем криптовалют, заявив, что биткоин в перспективе может достичь миллиона долларов за монету.

В интервью обсуждались вопросы приватности, свободы слова и роль Telegram в глобальном интернет-пространстве.

Фридман как новая площадка для откровений

Подкаст Фридмана за последние годы стал площадкой, куда приходят самые влиятельные фигуры: от бизнесменов до политиков. Многие делают там заявления, расходящиеся по мировым СМИ. Теперь в этот список вошло и интервью Павла Дурова, в котором прозвучали его самые личные признания.