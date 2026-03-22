С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33», сообщил Роскосмос. Это первый запуск с площадки 31-го стартового комплекса, восстановленной после прошлогодней аварии.

«Прогресс» доставит на Международную космическую станцию (МКС) более 2,5 тонны груза, в том числе продовольствие, питьевую воду, кислород и топливо. Стыковка грузовика с МКС запланирована на 16:35 мск 24 марта.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов поблагодарил боевой расчет за удачный пуск, передает ТАСС.

В конце ноября 2025 года при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем экспедиции на МКС обвалилась кабина обслуживания — мобильная платформа, которая по рельсам подъезжает под стартовый стол.

В результате Россия временно лишилась возможности производить пилотируемые и грузовые пуски ракет «Союз» к МКС. Экипаж корабля при этом штатно добрался до Международной космической станции.

Авария произошла из-за ошибки, допущенной боевым расчетом непосредственно перед стартом, заявил RTVI советник по науке гендиректора АО «ЦЭНКИ» (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, предприятие Роскосмоса) Игорь Бармин.

По его словам, несколько сотрудников ЦЭНКИ нарушили правила эксплуатации при подготовке пуска ракеты, возбуждено уголовное дело. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей, добавил Бармин.

Кабину обслуживания восстановили в начале марта. Глава Роскосмоса отметил, что работы были выполнены в срок.