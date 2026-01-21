Кремль ждет разъяснений от президента США Дональда Трампа из-за его слов о наличии у страны секретного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«В данном случае еще предстоит, наверное, нам услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов», — отметил Песков.

Он добавил, что у России есть специальные службы, которые занимаются сбором и анализом подобной информации. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что они выполняют свою работу.

Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп рассказал о наличии у США оружия, о котором никто не знает. Подробностей республиканец не привел, но подчеркнул, что это «прекрасное вооружение». Таким образом глава Америки ответил на вопрос журналистики News Nation о том, применяла ли американская армия инфразвуковое оружие, чтобы устранить кубинских военных во время захвата экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.

«Не стоит забывать, что дом [Мадуро] находился прямо посреди военной базы, там было много солдат. Они [американский спецназ] проделали хорошую работу, мы не потеряли ни одного человека», — указал он.

Американские военные нанесли авиаудары по территории Венесуэлы утром 3 января. После этого Трамп заявил, что Вашингтон «успешно провел» масштабный удар по стране, ее лидер Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес был захвачен и вывезен в Нью-Йорк. Позже CNN сообщал, что местонахождение венесуэльского главы отследили агенты ЦРУ, которые получили соответствующее разрешение от Трампа несколько месяцев назад. Захватом Мадуро занималось подразделение Delta Force армии США.

Американские власти обвинили Мадуро в наркотерроризме, исполняющей обязанности на его пост назначили Делси Родригес. Она сообщала, что в результате атаки США погибли чиновники, военнослужащие и мирные жители по всей стране. По данным Минобороны Венесуэлы, число жертв составило 83 человек, пострадали как минимум 112.