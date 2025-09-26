Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян запомнится россиянам как многогранный и очень хороший человек. Об этом заявил RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он был очень многогранный и очень хороший. Так и запомнится», — сказал представитель Кремля.

В январе, комментируя госпитализацию Кеосаяна, Песков назвал режиссера своим другом. «Это мой друг, он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего здоровья», — цитировало его РИА Новости.

В апреле, когда в Москве представили фильм Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча», ставший последней его киноработой, Песков выразил надежду, что прокатчики проявят интерес к картине. На тот момент они этого не сделали, что пресс-секретарь президента расценил как «большую глупость».

«Очень бы хотелось, чтобы люди имели возможность посмотреть этот прекрасный фильм», — сказал Песков журналистам после показа. Он добавил, что лента заставляет думать, и что «таких фильмов сейчас мало снимают».

Тигран Кеосаян умер в ночь на 26 сентября после девяти месяцев пребывания в коме. Ему было 59 лет.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье», — написала в своем телеграм-канале его жена, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Президент России Владимир Путин направил семье Кеосаяна телеграмму, в которой написал, что «искренне разделяет постигшее их огромное горе».

«Ушел из жизни выдающийся режиссер, сценарист, актер, яркий, творческий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. <…> Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху — всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Кеосаян попал в больницу в тяжелом состоянии в декабре 2024 года. В январе он пережил клиническую смерть и с тех пор не приходил в сознание. Ранее режиссер перенес несколько инфарктов, в том числе в 2008 и 2010 годах, после чего ему провели аортокоронарное стентирование. Как сообщал сам Кеосаян, в общей сложности он пережил три инфаркта и носил кардиостимулятор.