Российские военнослужащие наносят удары по целям, которые они считают ассоциированными с украинским военным комплексом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил на вопрос о цели ударов по энергетической инфраструктуре Украины, передает РБК.

По словам представителя Кремля, Россия продолжает специальную военную операцию и двери для мирного урегулирования открыты.

«Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам», — пояснил Песков.

Он также отметил, что пока Киев не принял соответствующие решения, военная операция продолжается.

29 января президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина приостановить удары по городам Украины до 1 февраля, на что получил согласие.

На следующий день Песков не ответил, идет ли речь только об ударах по энергетическим объектам или обо всех вообще. Представитель Кремля заявил, что по деталям ему нечего добавить к уже сказанному и снова акцентировал внимание на том, что «речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров».

4 февраля американский лидер сообщил, что Москва сдержала слово и не наносила удары по Киеву целую неделю.