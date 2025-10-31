Президент России Владимир Путин с большой долей вероятности отметит государственными наградами создателей ракеты «Буревестник», сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С большой долей вероятности можно предположить, что да», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

26 октября Путин заявил об успешном завершении решающих испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник».

Он назвал ее «уникальным изделием», не имеющим аналогов. По словам президента России, во время испытаний удалось достичь всех поставленных «ключевых задач», однако, чтобы установить «Буревестник» на боевое дежурство необходимо проделать «большую работу».

В ответ на это глава американский лидер Дональд Трамп напомнил об американских ядерных вооружениях и добавил, что ни Москва, ни Вашингтон «не играют в игры».

Разработка «Буревестника» началась в декабре 2001 года, тогда как летные испытания стартовали в период 2016-2017 годов. Официальное название ракета получила в марте 2018 года по результатам открытого народного голосования, организованного на интернет-портале Минобороны.

«Буревестник» способен развивать дозвуковую или околозвуковую скорость, выполняя полет на малой высоте с возможностью обхода зон радиолокационного обнаружения. В 2023 году на сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин сообщил об успешно проведенном испытании «Буревестника».