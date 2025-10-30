Две школьницы из Санкт-Петербурга обвинили 15-летнего восьмиклассника в изнасиловании, сообщает «Фонтанка». По их словам, инцидент произошел в сауне на улице Бабушкина в Невском районе.

Первой о произошедшем рассказала 13-летняя девочка. Она самостоятельно обратилась в полицию 29 октября и заявила, что двумя днями ранее 15-летний знакомый принудил ее к половому акту.

Позднее, как отмечается в статье, неназванный мужчина сообщил правоохранителям, что 28 октября тот же самый восьмиклассник в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал его 16-летнюю дочь. После произошедшего девочка вернулась домой и рассказала родителям о случившемся.

Подозреваемого задержали. По данным «Фонтанки», он учится в восьмом классе одной из школ Невского района. Также правоохранители ищут его 16-летнего друга, который может быть причастен к произошедшему.

В июне трое подростков 11 и 13 лет изнасиловали 10-летнего мальчика, инцидент произошел на территории детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» в Красноярском крае. Пострадавший сообщил о случившемся тренеру, однако тот не принял соответствующих мер.

Мать несовершеннолетнего утверждала, что после жалобы мальчика начали «сильно бить», а спустя несколько дней издевательства повторились. Позже женщина приехала за ребенком, но отдавать его якобы долго не хотели. В документах ее просили написать, что она забирает пострадавшего из-за того, что ему «не понравилось в лагере».

Кроме того, по словам матери, мальчика били каждый день после отбоя, чтобы он никому не говорил о произошедшем. Источник телеканала ТВК сообщал, что на теле несовершеннолетнего зафиксировали побои, также у него была повреждена кишка.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) против сотрудников лагеря. В рамках расследования был задержан воспитатель «Соснового бора».