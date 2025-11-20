В Санкт-Петербурге пьяная женщина задушила свою дочь, спрятала ее тело и скрылась. Ее задержали. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

Преступление произошло в жилом доме на Апраксином переулке. По версии следствия, ночью 7 ноября петербурженка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою дочь 2025 года рождения, после чего поместила тело в сумку, спрятала в диван и скрылась. 19 ноября труп девочки обнаружил ее отец, когда вернулся в квартиру.

Женщину в итоге задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве младенца (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие будет просить суд отправить ее в СИЗО.

В ведомстве подчеркнули, что обвиняемая состояла на учете за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что девочке было четыре месяца, тело пролежало около двух недель и начало разлагаться. 38-летнюю мать нашли в хостеле на улице Подвойского, где она находилась все это время. Собеседник телеканала отмечает, что ранее женщина была судима за склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков.

Ранее в Челябинске женщина зарезала пятилетнюю девочку и скрыла ее труп в диване. Тело обнаружил арендодатель квартиры, который пришел проверить жилье после того, как съехали квартиранты. По словам соседей, на этаже «стоял ужасный запах». Подозреваемую задержали на следующий день.

19 ноября стало известно, что в Симферополе женщина задушила своего девятилетнего сына из-за того, что он «раздражал ее» и просил еды. После содеянного крымчанка колола его тело вилкой с целью проверить, жив он или нет. По данным СМИ, мать мальчика периодически забирали в психоневрологический диспансер «из-за регулярных срывов».