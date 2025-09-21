Признанная иноагентом Мария Певчих* обязана выплачивать АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» (РФПИ) 75 тысяч рублей неустойки в сутки, пока не исполнит решение арбитража Москвы по иску о защите деловой репутации истца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В четверг, 18 сентября, при рассмотрении иска РФПИ к Певчих* арбитражный суд Москвы признал три фрагмента в ее видеоролике, опубликованном на трех интернет-ресурсах, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию фонда.

В соответствии с решением судебной инстанции создательница контента должна удалить видео и «текст монолога», опубликованный в виде расшифровки, а вместо них — выложить на тех же интернет-ресурсах опровержение с цитатой из постановления арбитража.

По данным РИА Новости, в резолютивной части решения указано, что за каждые сутки, пока Певчих* не выполнит указания суда, ей придется выплачивать управляющей компании РФПИ по 75 тысяч рублей в качестве неустойки. Начислять эту неустойку ответчице начнут через месяц, когда решение по иску фонда вступит в силу. До истечения этого срока Певчих* вправе подать апелляцию.

С мая 2023 года Мария Певчих* признана иностранным агентом, с августа 2024 года — внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Напомним, иск РФПИ к бывшей соратнице ныне покойного оппозиционера Алексея Навального был подан в апреле 2015 года. На тот момент подробности требований истца не разглашались: сообщалось лишь, что исковое заявление касается «экономических споров».

Соответчиком по иску выступал ликвидированный Фонд борьбы с коррупцией** (ФБК**). Московский арбитражный суд отказался рассматривать эти требования и постановил «в указанной части производство по делу прекратить».

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов

** Организация была внесена в реестр иноагентов и ликвидирована, признана экстремистской и запрещена в России