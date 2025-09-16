Певица Монеточка (настоящее имя Лиза Гырдымова*) запретили въезд на территорию нескольких стран — Турции, Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других — из-за того, что она допускала публичные высказывания антироссийской направленности. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники.

«Теперь география гастролей Лизы Гырдымовой* сократилась до шенгенской зоны. По информации Mash, бан касается именно стран с безвизом для россиян, среди которых: ОАЭ, Сербия, Турция», — говорится в сообщении канала.

Аналогичный запрет власти ОАЭ ранее пожизненно ввели в отношении украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верки Сердючки. Сам шоумен утверждал, что это решение было принято по указанию «российской верхушки». Таким же образом в ОАЭ закрыли въезд признанному в России иноагентом рэперу Моргенштерну*.

После этого Mash сообщил, что недавно Монеточка* добавила в гастрольный райдер всю свою семью — супруга и двоих детей, проезд и проживание которых придется оплатить заказчику выступления. При этом певица якобы требует, чтобы им приобретали билеты бизнес-класса, предоставляли охрану, а ее мужу — «носки с трусами».

«По данным Mash, к сему приданому сверху доплата за выступление: час — €40к (₽3,9 млн). В гримёрке у Гырдымовой* и её команды — куриный бульон, “Цезарь”, нарезки, 28 бутылок алкашки и обязательный набор одежды (от велошорт до мужских боксёров). Суточные — €70 каждому. После выступления — пицца, суши или хотя бы сабвей. Без этого — концерта не будет», — иронизируют авторы канала.

Напомним, Минюст России внес Монеточку* в реестр иноагентов в январе 2023 года. Осенью 2024 года она была объявлена в розыск по обвинению в неисполнении накладываемых российским законодательством обязанностей, связанных со статусом иностранного агента. В конце того же года певицу номинировали на Нобелевскую премию мира.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов