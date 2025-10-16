Бумажные купюры номиналом в пять рублей все чаще встречаются в обращении в Москве. В разговоре с Life.ru член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин объяснил, что Центробанк вернул купюры мелкого номинала, так как они дешевле в производстве.

«В последние месяцы москвичи всё чаще замечают, что кассиры выдают сдачу бумажными пятирублевками. Казалось бы, мелочь, но она заполнила кошельки настолько, что стала раздражать даже тех, кто обычно не следит за наличными», — рассказал изданию Говырин.

Причина, по его словам, заключается в том, что ЦБ вернул в оборот бумажные купюры низкого номинала, «решив, что монеты не справляются с ролью разменных денег». Он пояснил, что производство металлических монет экономически невыгодно — их чеканка обходится дороже, чем выпуск бумажных банкнот.

Как отметил Говырин, печатные деньги гораздо чаще проходят через руки и попадают в кассы магазинов. Депутат обратил внимание на то, что банкоматы не могут принимать купюры номиналом меньше 50 рублей, поэтому бумажные «пятирублевки» в большинстве случаев используют для покупок или обменивают на более крупные номиналы в банках. Собеседник Life.ru признал, что на практике это представляет собой «временное неудобство».

По словам Говырина, купюры низкого номинала «оседают в кассовом резерве и уходят обратно в оборот», распределяясь со временем и по регионам. «На бытовом уровне россияне вновь вспомнили забытое чувство бумажных мелких денег. Экономика иногда возвращает старые формы просто потому, что они по-прежнему работают», — подчеркнул депутат.

Пяти- и десятирублевые бумажные банкноты старого образца быстро изнашивались, в связи с чем было решено постепенно заменить их монетами. В 2022 году печать «пятирублевок» возобновили. В Банке России заявили, что это «более выгодно, чем чеканка монет». Современные бумажные купюры покрывают специальным защитным лаком, который позволяет увеличить срок их службы, отмечали в ЦБ.

Ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин заявил RTVI, что Россия никогда не откажется от наличных. По его словам, всегда есть те, для кого физические деньги будут более выгодным способом расчета, в том числе из-за «укоренившейся привычки избегать налогообложения».

12 октября Банк России отменил голосование за дизайн новой банкноты 500 рублей. Регулятор объяснил такое решение большим количеством «попыток техническими средствами увеличить число голосов» за некоторые варианты. В ЦБ сообщили, что будет проведено новое голосование с тем же перечнем объектов.