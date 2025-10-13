Центробанк России, который отменил голосование по новому дизайну купюры в 500 рублей, но обещал провести его заново, тем самым «на время отложил грабли, чтобы потом на них снова наступить». Такое мнение высказал RTVI лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и ее фракции в Госдуме Сергей Миронов. Он призвал передать вопрос о дизайне банкнот Геральдическому совету при президенте, назвав действия ЦБ «головотяпством со взломом». Какие реакции вызвало решение регулятора — в материале RTVI.

«Когда неизбежность скандала стала очевидной»

Миронов заявил RTVI, что ЦБ, анонсировав новое голосование с прежними символами, «не отказался от провокации».

«У Центробанка хорошо получается только одно — обеспечивать сверхприбыли банкирам и финансовым спекулянтам. Все прочие действия ЦБ — в большом и малом — головотяпство со взломом. Когда неизбежность громкого скандала стала очевидной, на Неглинной дали задний ход, но обещали все повторить заново. Иначе говоря, на время отложили грабли, чтобы потом на них снова наступить», — отметил лидер СРЗП.

По словам Миронова, до тех пор, пока подобными инициативами занимается команда под руководством председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, «там испоганят любую здравую идею».

Лидер СРЗП предложил передать вопрос о дизайне банкнот в ведение Геральдического совета при президенте России.

«Дело касается важной составляющей государственной идентичности, и пусть решения принимают компетентные ответственные люди, а ЦБ консультирует по техническим деталям. Тем более такая работа отвечает задаче Геральдического совета по популяризации российской символики и геральдических традиций», — пояснил Миронов.

Он напомнил о своем предложении отказаться от «географического принципа» и изображать на купюрах героические страницы отечественной истории, которые, по мнению парламентария, «будут объединять, а не разъединять людей».

«Ситуация нездоровая»

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила в своем телеграм-канале о подготовке обращения к руководству Центробанка.

«Вопросов много: почему решили отказаться от прежнего изображения? Проводились ли опросы населения или это субъективная позиция организаторов? <…> И самое главное, а соответствует ли происходящее задачам, которые перед всеми нами ставит <…> сама жизнь в условиях проведения СВО, когда нам нужна консолидация всех сил и единство? Когда любой раздор играет на руку врагу?» — написала она.

Кузнецова предлагает руководству ЦБ при проведении повторного голосования включить вопрос о том, стоит ли в принципе менять дизайн купюры. Если граждане проголосуют «за», то, по ее словам, нужно «найти варианты, объединяющие всех нас».

Зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев обратил внимание, что ЦБ отменил скандальное голосование «после того, как Эльбрус стал быстро опережать Грозный Сити».

«Теперь остается сослать на Соловки того, кто это голосование придумал, сохранить прежний дизайн купюры и впредь голосовалок, которые запускают раздрай в обществе и особенно соревнования с “честнейшими семьянинами” не допускать», — написал парламентарий.

Он, как и Кузнецова, призвал при проведении повторного голосования добавить вариант «оставить существующий дизайн банкноты» и выразил убеждение, что россияне выберут именно его.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов дал понять, что считает замену изображений на купюре нецелесообразной. Он высказался за то, чтобы в качестве изображения остались Соловки — с одной стороны, северный форпост России, с другой, «место трагедии», где погибли люди разных вероисповеданий, а также немало атеистов.

«Почему голосование было запущено — чтобы создать некую объединяющую движуху. А получилась разъединяющая, разобщающая. <…> В общем, ситуация нездоровая», — поделился мнением Милонов.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев после отмены голосования опубликовал поздравление «с победой».

«Я поздравляю всех нас с победой!!! Необъективное голосование прекращено. Когда есть такой достойный национальный лидер, как Рамзан Ахматович [Кадыров], несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит», — написал он в телеграм-канале.

«Гнусная провокация»: что пишут военкоры и блогеры

Военный блогер Сергей Колясников (ZERGULIO):

У нас что, вопроса важнее, чем изображение на пятихатке, в стране нет? Все проблемы решены, осталось с картинкой на 500 рублях определиться? Оставьте как было, а у граждан лучше выясните, стоит ли повышать утильсбор, НДС и понижать порог УСН. Уверен, этот опрос будет гораздо популярнее.

Да, конечно, боты голосовали и попытки накруток были. Но главная причина в том, что это спровоцировало волну будоражащих межнациональные вопросы настроений. Конечно же, не ЦБ принял решение остановить голосование, вопрос был решен в Кремле. И решен жестко и одномоментно. Нужно было останавливать это. Лучше поздно, чем никогда.

Автор канала «Севостьянов — казачий дневник» Николай Севостьянов:

То, что подобная затея — это именно гнусная, вредительская провокация, сомнений нет. Авторы затеи прекрасно понимали, что делают, засовывая в голосование «Грозный Сити» и оставляя лазейку для массовых накруток. Они также прекрасно понимали, какая будет реакция со стороны русских, которым вместо Петра Первого и православной святыни предлагают налепить на купюру смесь бизнес-центра и ТЦ. Считаю, что провокаторы, организовавшие подобный «конкурс» таким образом, должны быть привлечены к ответственности. Без всяких вторых туров.

Бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов:

Если у Центробанка есть лишние средства на перемены и лишнее время, так пусть лучше выпустят металлическую монету номиналом «50» или «100» рублей с изображением Героев России, которые получили этот статус на СВО. Это добавит мотивации нашим бойцам, даст дополнительный пример молодежи и напомнит тем, кто забыл, что у нас идет война.

Военный блогер Юрий Подоляка:

У меня только один вопрос к представителям банка — а почему вы это сделали не сразу, как только поняли, что голосование нечестное, а спустя почти неделю (когда стало окончательно понятно, что выигрывает «Эльбрус», а не другой вариант? Есть у меня подозрение, что есть тут какая-то взаимосвязь (раз не отменяют вообще саму идею). Ну и было бы здорово провести опрос среди россиян, а нужна ли вообще смена картинок на банкнотах в России. А то получается, что главного-то у россиян и не спросили. Может, если спросить, то и переголосовывать не надо будет.

Скажу честно, мне вообще непонятно, для чего во время СВО нужно было такое вот устраивать со стороны ЦБ. Но раз устроили, то логично на банкноте не здания публиковать, которые тем более были построены за счет федерального бюджета, а, к примеру, самую высокую гору России или что-то, что не имеет подоплеки национального характера.

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин (канал «Русский тарантасъ»):

Скорее всего, при следующем голосовании, никакого «Грозный Сити» там не будет.

Журналист и политолог Павел Данилин

По факту — признали, что публичное обсуждение символов национальной валюты превратилось в цифровой балаган, где место Петра I могут занять сомнительные альтернативы. Но настоящий скандал не в ботах, а в самой попытке затеять этот ребрендинг. Петр I — не просто портрет на полимере. Это исторический анкер. Его пытаются заменить в угоду чьей-то сиюминутной концепции, забывая простую вещь: историю не переголосуешь, как опрос в телеграме.

«Зачем вообще начали?»

Онлайн-голосование по выбору символов для новой 500-рублевой купюры глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала в сентябре. Банкноту решили посвятить Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) и его центру Пятигорску, тогда как в нынешнем виде она посвящена Архангельску. На лицевой стороне 500-рублевки, где сейчас изображен памятник Петру I, предполагалось разместить изображение какого-либо объекта в Пятигорске, а на оборотной вместо панорамы Соловецкого монастыря — какую-либо достопримечательность СКФО.

Голосование стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 октября. Главная «битва» развернулась между претендентами на оборотную сторону — изображениями горы Эльбрус и комплекса небоскребов «Грозный Сити». В разгар голосования 10 октября глава республики Рамзан Кадыров объявил розыгрыш десяти iPhone 17, для участия в котором призвал голосовать за «Грозный Сити». Одновременно крупные российские телеграм-каналы, в том числе некоторые военные блогеры, призвали голосовать за Эльбрус.

Вечером 12 октября Центробанк отменил голосование, официально объяснив это активными попытками накруток, которые не позволяют подвести «объективные итоги голосования». Как отмечает РБК, за час до этого объявления в голосовании за символ лицевой стороны банкноты лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске (1,21 млн), а по оборотной стороне Эльбрус обогнал «Грозный Сити» (1,26 млн против 1,073 млн).

Министр Чечни по национальной политике и информации Ахмед Дудаев указал, что ЦБ «меняет условия объявленного им же голосования» после того, как «Грозный Сити» вырвался вперед «с большим отрывом».