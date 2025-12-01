Вооруженные силы Украины могли ударить по Дагестану со стороны Каспийского моря, использовав для этого замаскированных под рыбаков диверсантов. Такое предположение высказал в разговоре с NEWS.ru генерал-майор Владимир Попов.

Скорее всего украинские дроны атаковали Дагестан не с территории Украины, считает Попов. Военный утверждает, что зачастую к таким операциям привлекают зарубежных специалистов, которые стремятся заработать — это могут быть проплаченные группы или диверсанты.

«Наносят удары со стороны Каспия, где-то под видом рыбаков, где-то под видом использования туристических маршрутных выходов в море, и потом запускаются беспилотники средней дальности действия и программируются, а управлять могут не только с воды, но и в 10—30 км», — заявил собеседник NEWS.ru.

Утром 1 декабря глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о предотвращении атаки украинских БПЛА. По данным республиканского Минздрава, в результате ударов по Каспийску пострадала 12-летняя девочка, которую госпитализировали с легким ранением грудной клетки. СМИ также сообщали о повреждении жилого дома в городе и нескольких автомобилей.

Согласно отчету Минобороны, в ночь на 1 декабря силы ПВО сбили 32 дрона. Больше всего БПЛА было зафиксировано в небе над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем — там сбили по четыре беспилотника.

Комментируя недавнюю атаку БПЛА на Чувашию, Попов уже говорил о том, что их могли запустить с территории России. Он предположил, что дроны запустили в радиусе 50-200 километров от места, по которому ударили ВСУ. Ответственность за такие диверсии, по его словам, лежит на гражданах России, которых завербовала СБУ, пообещав вознаграждение.