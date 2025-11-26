БПЛА, которые атаковали территорию Чувашии в ночь на 26 ноября, могли быть выпущены с территории России. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

«Беспилотники, конечно, прилетели в Чувашию не с территории Украины. Это все сформировано у нас под носом», — сказал военный летчик.

Попов не исключил, что ответственность за атаку лежит на гражданах России, которых завербовали, пообещав вознаграждение. По его словам, дроны запустили в радиусе 50-200 километров от места, по которому ударили вооруженные силы Украины.

«Это делают подлые души, которые ходят среди нас, не воспринимают СВО как единую борьбу с противником, а каким-то образом проявляют себя, поддерживают Киев. Не исключено, что за деньги, а результат их не интересует. Для них Родина, национальная гордость», — заявил Попов.

Утром 26 ноября губернатор Чувашской республики Олег Николаев сообщил в телеграм-канале о массированной атаке беспилотников по территории региона. Он отметил, что пострадали два человека, из них один — подросток.

По данным SHOT, обломки дрона попали в жилой многоэтажный дом в Чебоксарах. Местные жители также утверждают, что пострадали квартиры, находящиеся выше 10 этажа — в них ударной волной выбило стекла и оконные рамы.

Ранее уже сообщалось об атаке украинскими дронами с территории России. 1 июня 2025 года Украина нанесла удары с помощью дронов по военным аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны, беспилотники запускали из фур, которые находились в непосредственной близости к объектам.

Как писало издание ABC News, беспилотники были спрятаны в модульных домах, которые перевозили грузовые машины. Водители фур при этом о содержимом груза не знали, рассказал позже президент Украины Владимир Зеленский.