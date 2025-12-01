Следственный комитет России получил от правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов материалы, связанные с обнаружением тел криптовалютного предпринимателя Романа Новака и его жены Анны. Об этом сообщает издание 47news.

Останки супругов Новак были найдены в пустынной местности. Их местонахождение указали фигуранты уголовного дела об убийстве, которые были ранее задержаны.

Издание 47news уточняет, что распространявшаяся ранее информация о расчленении тел и обнаружении останков возле торговых центров не соответствует действительности. По данным полиции ОАЭ, тела находились в мешках, обработанных химическими веществами, и были захоронены. В настоящее время останки готовят к транспортировке в Россию для последующего захоронения.

Следствие считает, что преступление было организовано и совершено группой из трех жителей Санкт-Петербурга. В эту группу, по данным следствия, входили бывший сотрудник уголовного розыска и два участника специальной военной операции. Подозреваемые якобы арендовали в ОАЭ коттедж, куда вывезли Романа Новака и его супругу. Там они пытались выведать у пары коды доступа к их криптовалютным активам. После того как супруги отказались сотрудничать, их убили.

Двое из троих фигурантов уже признали свою причастность к преступлению и указали примерный район, где были захоронены тела. Однако предполагаемый организатор группы, Константин Шахт, также из Петербурга, свою вину отрицает. По оценкам оперативных служб, он может скрывать информацию об истинном заказчике этого убийства.

Всего по делу задержаны семеро человек. Трое из них — Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин — уже заключены под стражу по постановлению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Им предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном организованной группой (п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно публикациям в СМИ, 2 октября 2025 года Роман и Анна Новак выехали на деловую встречу в эмиратский город Хатта. Личный водитель доставил их до парковки у озера, где пара перешла в ожидавший их автомобиль, после чего все следы супругов оборвались. Впоследствии была зафиксирована кратковременная активность их телефонов в сетях Омана и ЮАР (Кейптаун), но вскоре связь полностью прекратилась. Об убийстве пары стало известно 7 ноября. По версии, которую озвучивали источники, близкие к следствию, похитители планировали получить выкуп, но не сумели вывести деньги и убили бизнесмена и его жену.