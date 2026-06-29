Глава доктринального совета в Риме кардинал Виктор Мануэль Фернандес обвинил Европейский союз в избирательном применении норм международного права при оценке военных конфликтов. Как пишет Politico, он выступил с этим заявлением на закрытой встрече кардиналов, созванной папой Львом XIV для обсуждения современных войн и отношения Католической церкви к ним.

По словам Фернандеса, правительства все чаще руководствуются не универсальными правовыми и моральными принципами, а политической целесообразностью. Он заявил, что ЕС вводит санкции против одних стран и оказывает финансовую и военную помощь другим, однако не реагирует аналогичным образом на другие, «даже более серьезные вторжения с еще более тяжелыми последствиями для целых народов». Кардинал также отметил, что подобные противоречия свидетельствуют о преобладании политических и экономических интересов над едиными ценностями.

«Если страна является врагом, ее осуждают как недемократическую и вводят против нее различные санкции. Но если это союзник, то отсутствие свободы слова, прав человека или демократии игнорируется», — заявил Фернандес.

Как отмечает Politico, одной из главных тем встречи стало переосмысление традиционной католической доктрины справедливой войны. По мнению Фернандеса, понятие законной самообороны сегодня слишком широко трактуется государствами, включая Россию, США и другие страны, что позволяет оправдывать военные операции. По итогам обсуждений Ватикан сообщил, что многие кардиналы поддержали необходимость пересмотра традиционного учения о справедливой войне. В заключительном выступлении папа Лев XIV заявил, что намерен продолжить изучение этого вопроса «с необходимой богословской и пастырской строгостью».

В конце марта Италия отказалась разрешить американским военным самолетам, направлявшимся на Ближний Восток, использовать военные базы страны, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала недопустимыми выпады Трампа в адрес Папы Римского Льва, осудившего войну с Ираном. В адрес первого американского понтифика президент США заявил, что тот «ужасен во внешней политике».

Саму же Мелони глава Белого дома обвинил в недостатке мужества во время ближневосточной войны. «Италия не была рядом с нами, мы не будем рядом с ними!» — написал он в своей соцсети Truth Social.