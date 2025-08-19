Вашингтон начнет процесс снятия антироссийских санкций после встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом Инфо24 рассказал политолог Сергей Марков.

«Я считаю, что переговоры Путина и Зеленского действительно состоятся, но перед этим пройдет встреча глав МИД России и Украины, где они обсудят формат будущих переговоров», — пояснил Марков.

Эксперт пояснил, что Москва настаивает на тщательной подготовке переговоров президентов, чтобы они были содержательными и не превратились «в троллинг со стороны Зеленского или какое-нибудь грязное провокационное шоу».

Марков также отметил, что президент США Дональд Трамп активно добивался переговоров с участием российского и украинского лидеров, поэтому согласие Москвы на эту встречу «можно рассматривать как серьезный жест доброй воли».

«Я полагаю, что по неформальным договоренностям после этой встречи начнется процесс снятия санкций США с России», — добавил политолог.

Накануне, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры Зеленского с Трампом и лидерами ЕС.

По итогам встречи Трамп заявил, что европейские страны в координации с США предоставят Украине гарантии безопасности. Зеленский во время брифинга в Вашингтоне сообщил, что готов встретиться с Путиным и обсуждать вопрос территорий.

По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, встреча лидеров России и Украины может состояться в течение двух недель, то есть до конца августа.

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News также отметил, что США занимаются подготовкой встречи. По его словам, для достижения мира Москва и Киев должны будут пойти на территориальные компромиссы.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что европейские вооруженные силы должны принять участие в миротворческих операциях в Украине после окончания боевых действий.